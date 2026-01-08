Новогодние праздники, во время которых разнообразные салаты, закуски и горячие блюда употребляются в сочетании с алкогольными напитками, мандаринами и сладостями, могут оказать негативное влияние даже на самую здоровую пищеварительную систему.

Как избежать переедания, а если это уже произошло, что предпринять для восстановления организма?

Принцип одной столовой ложки

В период праздников наблюдается перераспределение потребляемых продуктов в сторону углеводов, что приводит к резкому увеличению их уровня в крови, а затем к такому же резкому снижению после выделения инсулина. «Это «раскачивает» поджелудочную железу и может стать дополнительным фактором риска развития сахарного диабета в будущем, особенно при наличии предрасположенности», — пояснила кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Елена Аверьянова.

Праздничные застолья создают значительную нагрузку на весь желудочно-кишечный тракт. Наиболее тяжело приходится печени, так как помимо не всегда полезной пищи, она подвергается воздействию алкоголя, включая газированные напитки. Конечно, говорит гастроэнтеролог, было бы наивно надеяться, что все сразу перейдут на кабачки и сельдерей, но знать меру все же необходимо.

В частности, не стоит готовить на новогодний стол все блюда сразу. Лучше ограничиться несколькими угощениями, а остальные можно приготовить позже, на Рождество, старый Новый год или Крещение. Это поможет избежать переедания в новогоднюю ночь и избавит от необходимости доедать салаты, которые уже два дня стоят в холодильнике.

Если же стол переполнен яствами, и возникает желание попробовать всё, стоит придерживаться принципа одной столовой ложки. «Возьмите столовую ложку и накладывайте понемногу каждого блюда, желательно не все сразу. Старайтесь сочетать белки с белками, а углеводы с углеводами. Не стоит есть торт сразу после жареной курицы. Помните, что то, что вы съели, вашему организму еще нужно переварить», — рекомендует врач.

Между приемами пищи желательно делать перерывы. Например, к сладкому можно приступать после небольшой прогулки.

На воде и гречке

Если в новогоднюю ночь не удалось сдержаться, врач советует воспользоваться двумя проверенными методами. Первый — обеспечить организм достаточным количеством воды. Не чая, кофе или соков, а именно воды. «Это первое, за что организм скажет громадное «спасибо», — уверяет Елена Аверьянова. — Благодаря воде все недоокисленные продукты и токсические вещества, образовавшиеся во время чрезмерного поедания, будут выводиться из организма».

Второй метод — устроить несколько разгрузочных дней. Как вариант, можно пару дней «посидеть» на гречневой каше. Это подходит всем, кроме людей с сахарным диабетом. Если нет изжоги, к этому меню можно добавить кефир. «Двух дней будет вполне достаточно, — говорит гастроэнтеролог. — За это время большая часть вредных продуктов, способных вызвать колиты, гастриты и панкреатиты, покинет организм».

Не следует сразу после новогодних праздников активно заниматься спортом или садиться на диету. С последними нужно быть особенно осторожными, особенно зимой. В холодное время года организм и так тратит больше энергии на поддержание тепла, и лишать его пищи не стоит. Кроме того, в наших широтах не хватает солнечного света, а многие диеты предполагают ограничение жиров, что может еще больше снизить уровень жирорастворимого витамина D.

«Любая диета должна обсуждаться с лечащим врачом, — предостерегает эксперт. — Она зависит от множества факторов: обмена веществ, пола и возраста, хронических заболеваний, генетики, индекса массы тела, соотношения жировой и мышечной массы. Это очень индивидуально. Бездумно садиться на «массовые диеты» — это неуважение к себе».

По словам псковского врача, количество обращений к гастроэнтерологу после новогодних праздников значительно увеличивается. «Есть люди, которые ограничивают себя в еде по предписанию врача, а в Новый год, который бывает раз в году, срываются. Они рассуждают примерно так: «Ну ничего же не случится, если я съем селедку», — рассказывает доктор.

Однако одна селедка может серьезно испортить жизнь, особенно человеку с язвенной и желчнокаменной болезнью.

Здоровье — главный капитал

Отдельная тема — алкоголь. За праздничным столом лучше ограничиться 100–150 граммами. «Это достаточно безопасная доза, если нет хронических заболеваний, на которую хватит ферментов, и пищеварительная система не будет перегружена, что позволит переварить остальные продукты», — советует Елена Аверьянова.

Употребление некачественного алкоголя может привести к некрозу поджелудочной железы.

Не стоит смешивать напитки. Часто праздник начинается с шампанского, затем переходят к вину, а заканчивается коньяком или чем-то еще более крепким. По словам врача, поджелудочная железа просто не успевает выделять достаточное количество ферментов для расщепления токсинов.

«Алкоголь — это яд, что бы ни говорили, — убеждена Елена Аверьянова. — Чтобы с ним справиться, поджелудочная железа и печень, условно говоря, на какое-то время забывают обо всем и начинают работать только на устранение этой проблемы. Если вы добавите к этому газированный напиток и «Оливье», то на последнее может просто не хватить ферментов, и в лучшем случае вас ждет диарея».

К счастью, по словам врача, многие стали более осознанно относиться к своему здоровью, понимая, что оно — главный капитал.