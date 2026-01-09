Baltijas balss logotype
«Попробуй забери!» Долина пропала в день передачи квартиры в Москве 1 894

Lifenews
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Попробуй забери!» Долина пропала в день передачи квартиры в Москве
ФОТО: Global Look Press

Лурье не смогла принять квартиру Долиной из-за исчезнования последней в день запланированной передачи жилья.

Полина Лурье не смогла принять квартиру певицы Ларисы Долиной в Хамовниках 9 января. Об этом СМИ рассказала адвокат Лурье Светлана Свириденко.

«Квартиру сегодня принять не смогли», — сообщила адвокат покупательницы квартиры. По ее словам, это произошло из-за того, что артистка не пришла на встречу, а у ее доверенного лица нет полномочий на передачу квартиры и ключей, а также на подписание акта приема-передачи квартиры. Свириденко пояснила, что Лурье не сможет заселиться в квартиру, пока этот акт не будет подписан.

Уточняется, что Долина не пришла на встречу, так как якобы находится в отъезде.

Ранее адвокат артистки Мария Пухова сообщала, что передача ключей от проданной квартиры певицы Ларисы Долиной в столичном районе Хамовники запланирована на вторую половину дня 9 января.

#недвижимость
(1)
  A
    Aleks
    9-го января

    Еврейские войны.Часть 2.😀

