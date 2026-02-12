В литературе можно встретить множество рекомендаций, основанных на зарубежном опыте, о необходимости узкого сортимента и даже моносортности в промышленных садах для достижения максимальной прибыли. Однако такой подход не подходит для нашей страны.

Природные условия в регионах, где активно развивают промышленное садоводство за границей, значительно более благоприятные и стабильные, чем у нас. Поэтому там это оправдано и выгодно, а у нас — наоборот. На основе многолетних наблюдений в различных уголках нашей республики было неоднократно замечено, что в разные годы и в разных местах урожайность может зависеть от одного сорта или группы сортов, и наоборот. Условно, с определёнными оговорками, можно утверждать, что чем больше качественных сортов в саду, тем выше и, что более важно, стабильнее урожай по годам.

Даже на небольшом участке в шесть соток стоит иметь несколько лучших сортов для каждой породы. Например, ассортимент яблонь можно подобрать так, чтобы наслаждаться свежими плодами с июля текущего года до июля следующего года.