Напомним, что после того, как оппозиционная фракция в Сейме "Латвия на первом месте" вышла в парламент с проектом заявления в поддержку Нобелевской премии для Трампа, внутри коалиции началась паника. Была подготовлена альтернативная декларация о трансатлантическом сотрудничестве, которую были готовы подписать только... "Новое Единство" и "Прогрессивные". И для спасения ситуации был привлечен... Эдгар Ринкевич. Сегодня вечером в прямом эфире ЛТВ глава парламентской фракции "Новое Единство" Эдмундс Юревиц был вынужден признать, что в президентском замке текст декларации был улучшен и тогда его согласились поддержать также и "зеленые крестьяне", и "объединенные", и Нацобъединение.

Напомним, что в принятом в итоге документе не было ни слова о Нобелевской премии, но отмечались миротворческие усилия Трампа.