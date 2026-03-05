Что-то давно в Риге ничего глобальненького не возводили. Нынешние детки уже сызмальства привыкли, что на берегу Даугавы возвышается стеклянная гора Замка Света – а ведь мы помним, какая это была эпопея. Но ничего, скоро стартует новая стройка века.

Символ новейшей истории

Дом партийно-политического просвещения, возведенный по проекту Юриса Гертманиса и Валерия Кадыркова в 1982 году, сделался символом Атмоды – тут в 1988 году прошел учредительный конгресс Народного фронта. В бытность здания Домом Конгрессов – а в 1999-2000 гг. к нему пристроили еще и 4-этажный корпус – вашему автору довелось пережить здесь весьма эстетические мероприятия – от концерта группы «Аквариум» до спектакля Виктюка, и от Бала Прессы до кинофорума «Арсенал». Да, были времена!

Но уже несколько лет Дом Конгрессов фактически пустует – отвлекаясь разве что на временные действа, типа вакцинации. Теперь же все пойдет по-новому, ибо тут возведут Рижскую филармонию. Что это и почем?

Дело об 11 гектарах

В феврале в Сейм поступил проект Закона о Национальном концертном зале «Рижская филармония». Подписали его, что удивительно, представители и коалиционных фракций – Антонина Ненашева («Прогрессивные»), Лига Клявиня (Союз «зеленых» и крестьян), Агата Зариня-Стуре («Новое Единство»), и оппозиционных – Наурис Пунтулис (Национальное объединение), Чеславс Батня («Объединенный список»). Вот только «Латвию на первом месте» пригласить забыли – хотя за ней виднеются могучие плечи инвестора и девелопера. Ну да ладно.

Уже в 1-й статье законопроекта идет ссылка на то, что ООН требует от Латвии сохранения культурно-исторических ценностей, в данном случае центра столицы. А потому, недвижимое имущество между бульварами Кронвалда и Калпака, состоящее из земельного участка в 113 612 квадратных метров и двух строений, а также подземной автостоянки, записанных на владельца – самоуправление государственного города Рига, обязано развиваться в соответствии с концепцией созданного специально для этого общества MARK ARHITEKTI un MAILĪTIS ARHITEKTI. Три года назад сие юрлицо выиграло международный конкурс эскизов (под девизом Baltic Shine – «Сияние Балтики»), и потому теперь надо будет возводить Филармонию именно так!

Поистине уникальное явление, согласитесь – парламент приказывает своей столице: «Самоуправлению государственного города Рига до 31 декабря 2026 года обеспечить разработку строительного проекта Концертного зала. Строительный проект разрабатывается соответственно выдвинутой на архитектурном конкурсе идее. Его цель есть создать новый, удобный для пользователей, доступный, качественный акустический концертный зал, сохранив культурно-исторические ценности Рижского Дома Конгрессов, используя высококачественные современные решения архитектуры и дизайна, а также обеспечивая долгосрочность, в том числе эффективное использование ресурсов и включение нового строения в культурно-историческую среду города».

Канал перероют, деревья вырубят

Самым решительным образом стройка поменяет русло городского канала: «Можно в защитной полосе наземного водного объекта проводить преобразования для благоустройства окрестностей Концертного зала… можно уменьшать полосу течения городского канала (искусственно созданного водоема), обеспечивая его наличие и определенных им задач альтернативными мероприятиями».

Точно так же, без обиняков, обойдутся с парком Кронвалда: «Можно уменьшать защитную территорию охраняемых деревьев… а также перемещать или вырубать отдельные охраняемые деревья или насаждения охраняемых деревьев…».

Зато, уверены авторы законопроекта, «создание Концертного зала поспособствует международной конкурентоспособности государства, культурному туризму и долгосрочному развитию городской среды». Дабы радикальные меры по отношению канала и парка ни в чем не упрекнули – законодатели заранее пишут, что их действия целиком и полностью соответствуют Конвенции 1972 года о защите мирового культурного и природного наследия.

Что возлагают на ООО Rīgas nami

Именно это муниципальное предприятие, фактически являющееся собственником нынешнего Дома Конгрессов, окажется в центре всей истории с мегастроительством. К законопроекту приложен, кстати, с десяток страниц из базы данных Регистра предприятий, где перечисляются всевозможные отягощения – электрические линии, газпровод, и множество охраняемых «дижкоксов» (старых деревьев под охраной государства).

Судя по анонсу от MARK ARHITEKTI un MAILĪTIS ARHITEKTI, мало Дому Конгрессов не покажется:

«На уровне первого этажа будет создано непрерывное общественное пространство, а также усилена связь между внутренними помещениями, парком и каналом. Через просторный атриум посетители смогут попасть на общественные террасы на крыше и в концертные залы, расположенные в центральных объемах здания, а также в помещения для артистов.

В Рижской филармонии будет три концертных зала:

главный акустический зал на 1300 человек,

малый зал на 350 человек,

репетиционный зал.

Ожидается, что Рижская филармония станет оживленным общественным центром, где разместится ряд академических музыкальных учреждений, и будет ежедневно проводиться множество образовательных и культурных мероприятий. В здании также разместятся музыкальная библиотека, рестораны и кафе».

Доломит, бетон, стекло

Архитекторы обещают добавить зданию блеска:

«Новая оболочка здания создаст ощущение открытости и интеграции с окружающей средой за счет использования инновационных материалов и технологий. Характерный материал оригинальных объемов, розовый доломит, будет сохранен и использован повторно, а также будут добавлены элементы из переработанного бетона. Светоотражающее стекло и глазурованные керамические панели добавят зданию блеска и разнообразия, меняясь в зависимости от дневного света и окружающей обстановки».

Архитекторы также отмечают, что одной из тем проекта является «филармония в парке», а стеклянные эркеры, выходящие на канал, позволят посетителям концерта «погрузиться в прекрасный пейзаж вдоль канала».

Все это просто замечательно – но ни в принятом к рассмотрению Сеймом законе, ни в документации MARK ARHITEKTI un MAILĪTIS ARHITEKTI не указывается даже примерная стоимость объекта. Можно, если покопаться в новостных архивах, обнаружить предварительную смету… 2023 года – 61,3 миллиона евро. Дальше – неизвестность.

Учитывая аппетиты местной строительной индустрии, можно не сомневаться, что при темпах нынешней инфляции, к реализации стройки «на земле», бюджет возрастет до сотни миллионов. А кто возводить-то будет, где в ЛР взять столько квалифицированных инженеров и рабочих, которые в годину кризиса все разъехались? Скорее всего, привлекут субподрядчиков из Польши, ну а у них всегда найдутся труженики со Средней Азии.

Вот так, общенациональными усилиями, будет возведено «Сияние Балтики»…