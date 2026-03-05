Исследование подтвердило возможную связь между потреблением соли и проявлениями депрессии. Анализ базировался на данных более чем 15 тысяч взрослых участников американской программы NHANES, собранных за 2007–2018 годы. Об этом пишет Nutritional Neuroscience.

Респондентам предлагалось оценить, насколько часто они досаливают уже приготовленную еду — от полного отказа от этой привычки до постоянного добавления соли. Психологическое состояние определяли с помощью опросника PHQ-9. После статистической корректировки, включавшей возраст, пол, индекс массы тела, физическую активность и ряд других параметров, исследователи обнаружили: у людей, регулярно добавляющих соль в пищу, вероятность депрессивных симптомов оказалась выше примерно на 26 процентов.

Чтобы исключить влияние случайных факторов и проверить наличие причинной связи, учёные использовали метод менделевской рандомизации. В расчёт брались генетические варианты, связанные с уровнем потребления натрия. Полученные данные показали, что высокий уровень натрия может быть напрямую связан как с усилением депрессивных проявлений, так и с риском развития большого депрессивного расстройства.

Авторы работы считают привычку досаливать пищу поведенческим фактором, который поддаётся изменению. По их оценке, сокращение количества соли в рационе способно стать дополнительной мерой профилактики не только для сердечно-сосудистой системы, но и для поддержания психического благополучия.