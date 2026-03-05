Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Частое досаливание пищи связали с ростом депрессивных симптомов 0 73

Люблю!
Дата публикации: 05.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Частое досаливание пищи связали с ростом депрессивных симптомов

Исследование подтвердило возможную связь между потреблением соли и проявлениями депрессии. Анализ базировался на данных более чем 15 тысяч взрослых участников американской программы NHANES, собранных за 2007–2018 годы. Об этом пишет Nutritional Neuroscience.

Респондентам предлагалось оценить, насколько часто они досаливают уже приготовленную еду — от полного отказа от этой привычки до постоянного добавления соли. Психологическое состояние определяли с помощью опросника PHQ-9. После статистической корректировки, включавшей возраст, пол, индекс массы тела, физическую активность и ряд других параметров, исследователи обнаружили: у людей, регулярно добавляющих соль в пищу, вероятность депрессивных симптомов оказалась выше примерно на 26 процентов.

Чтобы исключить влияние случайных факторов и проверить наличие причинной связи, учёные использовали метод менделевской рандомизации. В расчёт брались генетические варианты, связанные с уровнем потребления натрия. Полученные данные показали, что высокий уровень натрия может быть напрямую связан как с усилением депрессивных проявлений, так и с риском развития большого депрессивного расстройства.

Авторы работы считают привычку досаливать пищу поведенческим фактором, который поддаётся изменению. По их оценке, сокращение количества соли в рационе способно стать дополнительной мерой профилактики не только для сердечно-сосудистой системы, но и для поддержания психического благополучия.

Читайте нас также:
#депрессия #питание #профилактика #соль #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как превратить обычную рыбу в ресторанное блюдо: три кулинарных лайфхака
Изображение к статье: Лучшие подарки на 8 Марта для каждого знака Зодиака
Изображение к статье: «Чудесные парнишки»: Наталья Подольская показала редкие фото с сыновьями от Владимира Преснякова
Изображение к статье: Тун, Швейцария

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
1
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире
Изображение к статье: Глава государства Петр Павел - бывший генерал и военачальник НАТО. Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Израиль допускает, что Азербайджан присоединится к ударам по Ирану
В мире
Изображение к статье: Как завоевать доверие кошки?
В мире животных
Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
1
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео