Секрет шефа: как одно яйцо превращает куриный суп в кулинарный шедевр

Дата публикации: 05.03.2026
Изображение к статье: Секрет шефа: как одно яйцо превращает куриный суп в кулинарный шедевр

Это делает бульон насыщенным и шелковистым.

Мало что так согревает, как горячая миска домашнего куриного супа с лапшой. Он поможет бороться с простудой и успокоить боль в горле. А один кулинарный трюк превращает эту классическую еду в блюдо высшего уровня, написала шеф-повар Анна Вульф для Simply Recipes.

Она пишет, что в ее семье зимой готовили греческий лимонно-куриный суп — авголемоно. Ключевым ингредиентом в нем являются яйца, которые добавляют в бульон в конце приготовления. Тогда суп приобретает шелковистую, бархатистую текстуру, при этом без добавления молочных продуктов.

В кулинарии этот прием называют темперированием яиц. Чтобы процесс прошел правильно, к слегка взбитым яйцам нужно медленно добавить немного горячего бульона, а затем все медленно влить в кастрюлю. Это обеспечивает однородный, насыщенный суп. Кроме текстуры, яйца добавляют белки, делают суп более сытным и придают тонкой глубины вкуса.

Повар пишет, что это не просто греческий трюк. В китайском супе из яиц яйца используются для создания нежных, тонких лент в горячем бульоне, тогда как в итальянском супе страчателла яйца смешиваются с супом для питательной, легкой текстуры. В каждом случае яйца добавляют насыщенности и дополнительного слоя комфорта, что делает суп особенным.

Как добавить яйца в куриный суп с лапшой

Добавить яйца в куриный суп с лапшой проще, чем кажется. Как только ваш бульон станет вкусным, а лапша полностью сварится, взбейте два яйца в небольшой миске. Постепенно вмешайте горячий бульон в яйца, чтобы загустить их, затем вылейте смесь обратно в суп, постоянно помешивая. В результате получится суп, который будет кремовым и роскошным, и согреет вас изнутри.

Чтобы еще больше упростить все, не заваривая, а добавьте взбитые яйца в готовый суп, осторожно помешивая, чтобы они распределились лентами.

#кулинария #курица #яйца #кулинарные рецепты
Видео