Парфюмерная слепота: что это такое и как наш мозг фильтрует запахи 0 118

Люблю!
Дата публикации: 05.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Парфюмерная слепота: что это такое и как наш мозг фильтрует запахи

Иногда даже любимый аромат духов кажется еле уловимым или вовсе незаметным — и дело не в вашем вкусе. Такой феномен называют парфюмерной слепотой или «слепыми ольфакторными пятнами» — особенностью обонятельной системы, при которой определённые запахи не воспринимаются, несмотря на то, что обоняние в целом функционирует.

Почему некоторые ароматы мы не чувствуем

Обоняние человека работает через сложную систему рецепторов в носу, которые определяют молекулы запахов и передают сигналы мозгу. В организме около 400 типов обонятельных рецепторов, и каждый из них реагирует на различные химические структуры. Когда молекула запаха не активирует ни один из этих рецепторов эффективно, мозг просто не интерпретирует её как запах — поэтому некоторые компоненты духов вам кажутся «невидимыми».

Учёные называют такую способность — или её отсутствие — специфической аносмией: то есть неспособностью ощущать отдельные запахи, в то время как всё остальное обоняние остальное остаётся нормальным. Исследования показывают, что такая особенность встречается чаще, чем кажется, и может быть обусловлена индивидуальными генетическими вариациями рецепторов.

Что влияет на восприятие ароматов

Помимо индивидуального набора рецепторов, на ощущение запаха влияют:

Обонятельная адаптация — привыкание к запаху, когда нервная система перестаёт реагировать на постоянный стимул и «отключает» его из восприятия. Подобное явление аналогично тому, как мы перестаём замечать фоновые звуки после длительного воздействия.

Эмоциональный и физиологический фон — стресс, усталость, гормональные изменения могут снижать чувствительность обоняния.

Состав духов — синтетические или редкие молекулы в композиции духов могут плохо вписываться в «замки» наших рецепторов и практически не считываться ими.

Иногда люди замечают, что после нескольких часов с парфюмом аромат как будто исчезает с кожи. Это не обязательно означает, что духи плохие: часто происходит быстрая обонятельная адаптация, когда рецепторы перестают сигнализировать мозгу о постоянном запахе.

Можно ли тренировать обоняние?

Полностью избавиться от «слепых пятен» невозможно, поскольку они зависят от структуры обонятельной системы каждого человека. Тем не менее есть практики, которые могут помочь улучшить восприятие ароматов:

  • деликатное возвращение к знакомым ароматам через паузы — это помогает «разбудить» адаптированные рецепторы;

  • упражнения с эфирными маслами, когда вы сознательно фокусируетесь на отдельных запахах и их различиях;

  • попробуйте «нюхательные тренировки», которые используют последовательное погружение в разные ароматы для улучшения сенсорной памяти и внимания.

Парфюмерная слепота — не повод считать себя странным или плохим «нюхачем». Это скорее демонстрация того, что восприятие запахов — индивидуальный и сложный процесс, зависящий от генетических факторов, нервной адаптации и взаимодействия ароматических молекул с рецепторами. Осознание этих механизмов помогает лучше понимать собственное восприятие ароматов и выбирать духи, которые действительно «работают» на вас.

Читайте нас также:
#наука #ароматы #генетика #красота #эфирные масла #обоняние
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео