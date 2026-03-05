Яйца — универсальный продукт для завтрака, обеда и выпечки. Обычно для приготовления яичницы нужна сковорода, но есть способ готовить яйца быстро и без лишней посуды — с помощью микроволновки.

Для этого понадобится тарелка, пригодная для микроволновки. Её смазывают небольшим количеством растительного масла, выбивают на неё яйца и аккуратно прокалывают желтки зубочисткой. Это обеспечивает равномерное пропекание.

Тарелку накрывают крышкой для микроволновки или другой тарелкой, после чего помещают в печь на максимальную мощность примерно на одну минуту. После завершения приготовления оставляют яйца внутри ещё на минуту, чтобы они «дошли» до готовности.

Этот способ позволяет приготовить яичницу с минимальным количеством масла, быстро и без лишнего мытья посуды. Он идеально подходит для занятых утренних часов, когда важно получить сытный завтрак за короткое время.

