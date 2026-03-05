С 26 февраля по 20 марта 2026 года Меркурий будет находиться в ретроградной фазе в знаке Рыб. Традиционно этот астрологический период связывают с задержками, пересмотром планов и возвращением к прошлым ситуациям. В этот раз влияние планеты будет скорее мягким и погружающим в размышления, чем конфликтным.

По словам астролога, астрокоуча и таролога Анне Теличко, Меркурий в Рыбах усиливает интуицию и образное мышление. Люди в это время чаще опираются на ощущения, чем на логику, становятся более чувствительными к словам, интонациям и эмоциональному подтексту общения. Это повышает эмпатию, но может вызвать рассеянность и путаницу в формулировках.

Особое внимание стоит обратить на начало марта, когда Меркурий соединяется с Венерой. В этот период могут всплыть старые темы, связанные с личными контактами, прошлым опытом и эмоциональными привязанностями. Чаще всего речь идет не о возобновлении отношений, а о необходимости поставить внутреннюю точку.

Наиболее ощутимо ретроградное движение Меркурия проявится у Рыб, Дев, Близнецов и Стрельцов:

Рыбы становятся более восприимчивыми к эмоциональным сигналам;

становятся более восприимчивыми к эмоциональным сигналам; Девы — более критичными к качеству диалогов и договоренностей;

— более критичными к качеству диалогов и договоренностей; Близнецы могут столкнуться с информационной перегрузкой;

могут столкнуться с информационной перегрузкой; Стрельцы вернутся к старым идеям и планам, требующим пересмотра.

Во второй половине марта возрастает риск напряженных разговоров и поспешных выводов. В это время важно особенно внимательно относиться к формулировкам и не принимать импульсивных решений.

Астрологи рекомендуют использовать период ретроградного Меркурия для наведения порядка в мыслях, завершения незакрытых процессов и внутренней работы, а не для активного продвижения проектов.

