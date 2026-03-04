Подвижность сперматозоидов зависит от времени года и меняется в течение года. К такому выводу пришли исследователи после анализа более 15 тысяч образцов спермы мужчин из Дании и США. Об этом пишет Reproductive Biology and Endocrinology.

Учёные рассмотрели данные более 15 тысяч мужчины в возрасте от 18 до 45 лет, образцы были собраны в период с 2018 по 2024 год. Оценку проводили по единой методике с использованием компьютерной системы анализа спермы.

Оказалось, что наибольшая доля активно движущихся сперматозоидов наблюдалась летом, в июне–июле, тогда как самые низкие показатели были зимой — в декабре и январе. Такая тенденция отмечалась как в умеренном климате Дании, так и в более тёплой Флориде. При этом общий объём эякулята и количество сперматозоидов оставались примерно на одном уровне в течение всего года.

По мнению исследователей, сезон влияет не на процесс образования сперматозоидов, а на их двигательную активность. Даже после поправки на температуру воздуха различия сохранялись, что подтверждает устойчивость обнаруженного эффекта.

Авторы работы отмечают, что выявленная сезонность может иметь значение при оценке мужской фертильности и планировании ребёнка. Специалисты считают, что время года стоит учитывать при анализе показателей спермы.