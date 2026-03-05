Кольцо с бриллиантом и ответ «да»: Арина Соболенко выходит замуж за Георгиоса Франгулиса

Дата публикации: 05.03.2026
Kleo
ФОТО: Instagram

В начале года спортсменка на весь стадион заявила своему бойфренду, что ждет от него предложение. Накануне Арина Соболенко сообщила новость о помолвке.

Первая ракетка мира Арина Соболенко выходит замуж. 27-летняя спортсменка сообщила о помолвке с бразильским предпринимателем Георгисом Франгулисом, опубликовав видео в личном блоге, где жених делает ей предложение. На кадрах Франгулис встает на одно колено и протягивает Соболенко кольцо с крупным бриллиантом. Арина, не скрывая эмоций, отвечает согласием.

Фото: соцсети/@arynasabalenka.

О дате и месте свадьбы пока не сообщается, однако поклонники уже засыпали пару поздравлениями. В комментариях под публикацией можно увидеть сотни сообщений с пожеланиями счастья, любви и семейного благополучия: "Хоть что-то хорошее в этот день произошло", "Вы прекрасная пара!", "Арина просто богиня!".

Фото: соцсети/@arynasabalenka.

Арина Соболенко входит в число самых узнаваемых фигур в мировом теннисе – не только благодаря спортивным достижениям, но и из-за яркого темперамента. За откровенные эмоции на корте и вспыльчивость ее часто называют одной из самых эмоциональных спортсменок своего поколения.

Личная жизнь теннисистки в прошлом уже становилась предметом обсуждений. Несколько лет назад она состояла в отношениях с бывшим хоккеистом и тренером клуба "Салават Юлаев" Константином Кольцовым, который внезапно скончался в 2023 году. После трагедии Соболенко писала: " Смерть Константина – немыслимая трагедия. И, хотя мы больше не вместе, мое сердце разбито".

По словам близких к паре источников, Соболенко и Франгулис познакомились на одном из спортивных мероприятий. Накануне теннисистка после победы в WTA-500 публично обратилась к своему возлюбленному и на весь стадион заявила, что ждет от него предложения. Смелая выходка звезды спорта моментально стала мемом.

#теннис #спорт #трагедия #социальные сети #свадьба #эмоции #знаменитости
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
