Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Brent по 200 долларов за баррель — это не фантастика» 0 809

Бизнес
Дата публикации: 05.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Персидский залив - мировая бензоколонка.

Персидский залив - мировая бензоколонка.

Длительная деградация маршрута означает хронически более высокие цены на энергию, более дорогую логистику и более слабый рост потребления.

Вооруженный конфликт между США и Израилем с одной стороны и Ираном с другой, в который оказалась втянута половина стран Ближнего Востока, отразился в экономической плоскости в виде резкого роста цен на нефть. Майский фьючерс на поставку сырья эталонной марки Brent в моменте поднимался выше 80 долларов за баррель.

Помимо этого Reuters сообщает, что катарская нефтегазовая госкомпания Qatar Energy готовится объявить форс-мажор в отношении поставок сжиженного природного газа (СПГ). На фоне этого цены на газ в Европе выросли на 40%.

Такие резкие колебания скорее выдают в поведении участников рынков эмоции. Отделить эмоциональную составляющую от реальных последствий конфликта для экономики помог «Фонтанке» аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

— Иран перешел к ударам по переработке, а риски перебоев поставок углеводородов через Ормузский пролив стали уже не абстрактными. По сообщениям Reuters и Argus, после атак и перехватов Saudi Aramco остановила НПЗ Ras Tanura мощностью около 550 тыс. баррелей в сутки, а проход судов через Ормузский пролив резко сократился, часть танкеров повреждена и порядка 150 судов оказались фактически «зажаты» в районе пролива. В моменте стоимость Brent на этом фоне вырастала к $ 82 за баррель, потом откатилась ближе к $ 78–79.

Если конфликт закончится быстро, в пределах месяца, основной эффект будет через риск премии и логистику. Нефть и газ останутся дороже обычного, но рынок будет жить ожиданиями, а не в ситуации с реальной нехваткой баррелей. Самый чувствительный канал для мировой экономики тут — это инфляция топлива, рост стоимости фрахта и страхования, плюс нервозность бизнеса. При таком сценарии риск рецессии в мире растет не из-за дефицита нефти, а из-за скачка неопределенности и удорожания логистики поставок. При деэскалации премия обычно «сдувается» быстро, а цены возвращаются ближе к фундаментальным уровням спроса и предложения.

Если напряженность продлится несколько месяцев, тогда уже накапливается второй слой эффектов. Во-первых, дороже становится не только нефть, но и вся цепочка. Фрахт, страховка, сроки поставок, запасы у НПЗ, спреды на нефтепродукты. Во-вторых, компании начинают перестраивать маршруты и держать больше запасов. Это само по себе проинфляционно. В-третьих, центральные банки получают хуже картинку по инфляции и могут дольше держать ставки выше, чем хотелось бы. Для мировой экономики это сценарий замедления, а не мгновенной остановки.

Если конфликт затянется более чем на год, и при этом удары по НПЗ и ограничения в Ормузе станут регулярными, тогда риски станут уже системными. Ормузский пролив в обычные периоды пропускает примерно пятую часть мировых потоков нефти и заметные объемы СПГ. Длительная деградация маршрута означает хронически более высокие цены на энергию, более дорогую логистику и более слабый рост потребления, а для импортеров Азии и Европы это ухудшение торгового баланса.

Читайте нас также:
#Иран #США #Израиль #нефть #логистика #энергетика #экономика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
5
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: США временно разрешили Индии покупать российскую нефть
Изображение к статье: Безумные цены: один из крупнейших производителей газа сделал мрачный прогноз
Изображение к статье: Многим чехам так и не купить собственной квартиры. Иконка видео
Изображение к статье: Мировые цены на нефть устремились к максимумам за два года

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире
Изображение к статье: Глава государства Петр Павел - бывший генерал и военачальник НАТО. Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Израиль допускает, что Азербайджан присоединится к ударам по Ирану
В мире
Изображение к статье: Как завоевать доверие кошки?
В мире животных
Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео