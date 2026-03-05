Сейчас Германия рассматривает вопрос об экстрадиции подозреваемого в убийстве бывшего заместителя главы администрации президента Украины, Андрея Портнова. В то же время неизвестно, в какую именно страну его планируют экстрадировать. После задержания Азизов отказался от помощи украинского консульства. Сейчас рассматриваются три основные версии убийства Андрея Портнова: бизнес-конфликт, украинские политические мотивы или Российская Федерация.

Вероятным исполнителем убийства Андрея Портнова, которого накануне задержали в Испании, является гражданин Украины Азизов Александр Азизович. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Другим соучастником убийства может быть брат задержанного, также гражданин Украины, который в настоящее время скрывается на территории России. Во время нападения на Андрея Портнова оба брата были вооружены огнестрельным оружием. А также разыскивается третий соучастник убийства, который обеспечивал отход киллерам. Его данные установлены правоохранительными органами Испании. Он также разыскивается", – отметил журналист "УП" Михаил Ткач.

Он добавил, что задержанный, как и его брат, родом из города Шахтерск в Донецкой области. С 2005 по 2014 годы подозреваемый осуществлял предпринимательскую деятельность, занимаясь розничной торговлей горючее. Ранее Азизов уже фигурировал в уголовных делах и в Украине. В частности, в 2007 году был подсудимым по статье 263 ч. 1 УК Украины – изготовление и ношение огнестрельного оружия. Но приговор не получил. А в 2021 году было зафиксировано управление Азизовым автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

С 2022 года число преступлений с применением оружия на Украине выросло почти на 5000% — Еврокомиссия готовится к оружейному буму после окончания военных действий.

В рабочем документе к новой директиве о борьбе с незаконным оборотом оружия Брюссель пишет, что после завершения конфликта поток нелегального огнестрела может исчисляться сотнями тысяч, если не миллионами единиц. В документе подчёркивается: риск нелегального трафика после войны будет «на порядок выше», чем в случае Балкан (главный плацдарм нелегального оружия в Европе). ЕС признаёт, что нынешняя система сдержек не справилась с балканским потоком и вряд ли остановит украинский. Те же балканские каналы контрабанды могут быть использованы для переброски оружия из Украины.

Брюссель уже давно фиксирует признаки формирования организованного чёрного рынка внутри Украины: в августе 2024‑го украинские силовики накрыли сеть нелегальной торговли оружием во Львове — в 70 км от польской границы. Изъяли 72 пистолета, 20 автоматов, 29 гранат и почти 49 000 патронов, — приводится в документе.

По данным украинских правоохранителей, число преступлений с применением оружия выросло практически на 5000%, с 275 в 2022 году до 13 413 в 2024‑м. МВД Украины оценивает объём «трофейного оружия» на руках у населения в 1–5 млн единиц. Кроме того, в Украине уже зарегистрировано более 800 тысяч случаев утери и кражи огнестрельного оружия — это больше, чем суммарно по ЕС.

Еврокомиссия приходит к выводу, что после окончания войны избыток оружия неизбежно станет криминальным ресурсом. И готовиться к этому нужно заранее.