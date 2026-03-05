В этом году валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии может вырасти как минимум на 2,3%, однако сохраняющаяся неопределённость может ограничить потенциальный рост, отмечают банковские экономисты.

Розница улетела в космос

Дайна Паула, экономист Банка Латвии:

– Возможно, уже немного позабылось улучшение настроений предпринимателей и снижение неопределённости в глобальной торговой политике во второй половине 2025 года. Однако именно эти факторы наряду с оживлением кредитования способствовали экономическому росту Латвии, который в четвёртом квартале 2025 года ВВП увеличился на 0,6%. В целом за год ВВП был на 2,1% выше, чем годом ранее.

В четвёртом квартале прошлого года значительный рост наблюдался в торговле, финансовых услугах и обрабатывающей промышленности. Потребление поддерживали рост доходов и более активное кредитование при сохранении привлекательной стоимости заимствований.

Хотя Европейский центральный банк (ЕЦБ) больше не менял процентные ставки, условия кредитования оставались благоприятными — усилилась конкуренция между кредиторами, а жители активнее пользовались возможностями рефинансирования для снижения расходов.

Объём инвестиций после стремительного роста в первой половине 2025 года оставался значительным — продолжались и объявлялись новые крупные проекты, например, в энергетике и обрабатывающей промышленности, в том числе для укрепления обороны.

Внешний спрос пока усиливался слабо, и геополитическая ситуация этому не способствует.

Между тем в начале этого года инфляция снижается, что позволяет потребителям принимать более взвешенные решения о расходах или инвестициях. Данные о розничном обороте за январь в сопоставимых ценах напоминают почти «путешествие в космос». Впечатляющий вклад внесла торговля автотопливом, а также отдельными непродовольственными товарами — одеждой, обувью и некоторыми товарами для благоустройства жилья.

Опросы настроений за февраль показывают, что «аппетит» к расходам может сохраниться устойчивым. А толстый снежный покров в конце февраля почти наверняка сулит рост производства электроэнергии на гидроэлектростанциях весной, когда начнётся устойчивое таяние.

Когда снег растает, можно будет увидеть, готова ли экономика после глубокого зимнего сна к более резкому рывку, чем в прошлом году. Если в прошлом году сельское хозяйство пострадало от дождей, то в этом году, возможно, глубокая зима нанесла ущерб урожаю фруктов и ягод.

Снизилась неопределенность

Дайнис Гашпуйтис, экономист

– В четвёртом квартале 2025 года ВВП вырос на 2,9%. Квартальный рост позволил повысить итоговый показатель за год до 2,1%, что значительно лучше ожиданий середины года.

Прошлый год и четвёртый квартал были не слишком удачными для сельского хозяйства и транзитной отрасли. Зато сильный рост вернулся в строительство, обрабатывающую промышленность и коммерческие услуги. Особо следует выделить позитивную динамику в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Первую половину 2025 года характеризовали многочисленные вызовы и ухудшение перспектив. Во второй половине года прогнозы постепенно улучшались — снизилась неопределённость, вернулась склонность к риску и улучшились перспективы рынка труда. Рост инвестиций и восстановление экспорта услуг создали благоприятную среду для более активного потребления и усиления экономической динамики в этом году.

В этом году рост будут в основном стимулировать увеличение капитальных расходов, освоение средств фондов ЕС, дальнейшая экспансия экспорта и постепенное восстановление частного потребления. Темпы инфляции замедляются, покупательная способность укрепляется, что создаёт благоприятные условия для роста активности. Однако сохраняются риски, связанные с колебаниями внешнего спроса и влиянием геополитики на уверенность населения.

США не хотят покупать

Лива Зоргенфрея, экономист:

– Экономика Латвии в прошлом году росла на протяжении всего года. В четвёртом квартале реальный ВВП увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом (сезонно сглаженные данные). По сравнению с прошлым годом ВВП в четвёртом квартале вырос на 2,9%, а в целом за год — на 2,1%.

В прошлом году экономику двигал внутренний спрос: инвестиции выросли на 9,8%, государственные расходы — на 3,3%, расходы домохозяйств — на 0,8%. В четвёртом квартале потребительские расходы были на 2,2% выше, чем годом ранее. Особенно быстро в конце года росли расходы в ресторанах и гостиницах, тогда как покупки продуктов питания в магазинах немного сократились.

Однако экспорт оставался слабым: в целом за год экспорт услуг вырос лишь на 1%, а экспорт товаров даже сократился. В четвёртом квартале оборот с США снизился почти на 27% по сравнению с прошлым годом, что связано с тарифами. Ситуация вокруг торговых ограничений остаётся неопределённой, и влияние на экспортные возможности Латвии ещё предстоит оценить.

Строители проснулись

Петерис Страутиньш, экономист:

– 2025 год оказался значительно лучше для экономики Латвии, чем ожидалось в его начале. ВВП вырос на 2,1%. В четвёртом квартале рост в годовом выражении составил 2,9% — лучший результат с конца 2018 года (за исключением кратковременных постпандемийных скачков).

Экономика росла семь кварталов подряд, а главным драйвером стали обрабатывающая промышленность, коммерческие услуги и информационно-коммуникационные услуги. Самой быстрорастущей отраслью стало строительство (+9%). В 2026 году возможен рост ВВП свыше 3%, если сохранятся благоприятные условия. Потенциальное двузначное увеличение в энергетике, стабилизация транспорта и лучшие показатели торговли могут ускорить рост.

Обновленные прогнозы

Министерство финансов ЛР:

– В начале февраля Министерство финансов обновило макроэкономические прогнозы, предполагая, что ВВП в сопоставимых ценах в 2026 году может вырасти на 2,6%. В последующие годы прогнозируется рост ВВП в пределах 2,5–2,7%.

Кто больше

Министерство экономики ЛР:

– Согласно нашим прогнозам в 2026 году рост ВВП может достичь как минимум 2,5–3% при увеличении объёмов инвестиций и экономической активности, снижении геополитической напряжённости и более быстром восстановлении внешнего спроса.