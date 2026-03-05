В Риге педагоги и полицейские смогут получить помощь на оплату жилья. Решение об этом одобрил Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы.

На что может претендовать специалист

Предусмотрено два вида поддержки: компенсация арендной платы за жилье и платежей, связанных с его использованием или компенсация за использование мест ночлега. На покрытие этих расходов будут выделять до 250 евро в месяц сроком до двух лет.

Это означает, что можно рассчитывать на сумму не больше, чем на 6000 евро за два года.

В 2026 году в рамках первого вида поддержки планируется поддержать до 116 педагогов, направив на это 350 000 евро, а в рамках второго вида поддержки (оплаты мест ночлега) до 33 педагогов, направив на это 100 000 евро.

Помощь в покрытии расходов на аренду жилья в Риге смогут получать также те педагоги, которые после как минимум трехлетнего перерыва вернулись на работу в образовательные учреждения самоуправления при условии, что они возобновили трудовые отношения не ранее 1 августа 2024 года.

Сколько Риге не хватает учителей и полицейских

По состоянию на начало 2026 года в Риге насчитывалось 204 вакансии в сфере всеобщего образования: 34 вакансии воспитателей детсадов, 27 — учителей языков, 18 — математики и естественных наук, 70 — персонала поддержки.

Что касается полицейских, то на 1 января 2026 года в Рижской муниципальной полиции было 87 вакансий. В 2026 году средствами на жилье планируется поддержать 66 полицейских, на что потребуется 200 000 евро.