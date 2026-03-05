Его можно описать как смесь пост-хардкора, абсурда в ритмах и подростковой поэзии.

Сегодня мы обратим наш взгляд на такой необычный, нетипичный и в последние годы набравший популярность музыкальный жанр, как мидвест-эмо. Речь идёт не о ностальгии по 2007-му, а о цельной эстетике и собственной философии, которые оформились ещё в середине 1990-х на Среднем Западе США — в Иллинойсе, Висконсине, Канзасе и Миннесоте. В отличие от более агрессивного популярного эмо с восточного побережья, мидвест-эмо строился на минорной атмосфере, сложных размерах, сбивчивом ритме и резкой динамике — от шёпота до ярких вокальных всплесков.

В появлении этого жанра ключевую роль сыграли независимые лейблы (Polyvinyl, Jade Tree, Caulfield Records, Vagrant, Deep Elm), локальные клубы из крупных городов обозначенных штатов, фанзины (самодельные журналы от активных слушателей, которые раздавались на концертах) и самопальные кассеты. Одной из отправных точек считается альбом группы Cap’n Jazz — Shmap’n Shmazz, вышедший в 1995 году. Его можно описать как смесь пост-хардкора, абсурда в ритмах и подростковой поэзии (почти всем участникам было около 20 лет). Несмотря на то что группа распалась почти сразу после релиза знакового альбома, Shmap’n Shmazz вошёл в список 20 эмо-альбомов, уверенно выдержавших испытание временем по версии журнала NME. В рейтинге журнала Rolling Stone «40 величайших эмо-альбомов всех времён» Shmap’n Shmazz занял 7-е место, став важным образцом для десятков эмо- и постхардкор-коллективов конца 90-х и нулевых.

Другим знаковым коллективом жанра считается American Football. Их одноимённый дебютник 1999 года изменил представление о том, как может звучать эмо-жанр. Музыканты использовали сложные гитарные партии, нестандартные размеры и подчеркнутое техническое мастерство, поэтому альбом нередко относят к математическому року. И хотя изначально альбом не получил широкого признания, что привело к распаду группы почти сразу после релиза, со временем он приобрёл культовый статус. В середине десятых на волне возрождения интереса к эмо-жанру альбом стал настоящим эталоном для новых поколений музыкантов.

Переиздание 2014 года подтвердило его актуальность — спрос оказался настолько высоким, что обрушил сайт лейбла, а сам ремастер попал в Billboard 200.

Кроме того, эта пластинка подарила нам один из самых узнаваемых домов в жанре эмо или даже в музыкальной индустрии в целом. В девяностых здание в городке Эрбан штата Иллинойс стало популярным местом для студенческих вечеринок и панк-концертов.

Во время учёбы в университете Крис Стронг — фотограф и автор обложки — жил в подвале этого дома. Участники American Football дружили со Стронгом и часто бывали в этом доме на концертах и вечеринках. Когда музыканты попросили его снять обложку для дебютного альбома, он сделал целую серию фотографий здания. В итоге выбрали ночной снимок окна на втором этаже фасада. По словам вокалиста Майка Кинселлы, группа выбрала это изображение, потому что оно понравилось им больше всего.

После распада группы в 2000 году и её воссоединения в 2014-м Стронг снял в этом доме клип на Never Meant — вступительную композицию альбома 1999 года, ставшую самой прослушиваемой в истории American Football. А в 2016 году фотография входной двери изнутри, сделанная им с лестницы, украсила обложку второго альбома группы.

Параллельно с ними внимание к мидвест-эмо привлекли The Promise Ring с альбомом Nothing Feels Good (1997), Braid и их пластинка Frame & Canvas (1998), Mineral с релизами The Power of Failing и EndSerenading, а также Texas Is the Reason с альбомом Do You Know Who You Are. К жанру нередко относят и Diary группы Sunny Day Real Estate, хотя коллектив и не был связан со Средним Западом.

Все эти группы и альбомы закрепили мидвест-эмо на музыкальной карте. Тексты, звучание и даже обложки напоминали о летних вечерах, посиделках с друзьями, случайной встрече с девушкой в любимом музыкальном магазине небольшого городка.

После распада ключевых групп, не получивших в своё время должного внимания, мидвест-эмо постепенно сошёл на нет, уступив эмо-попу, альтернативному року и пост-хардкору. Однако в 2010-х мидвест пережил мегаренессанс. Этот период получил название «четвёртой волны эмо-музыки», которая стала переосмыслением всего того, что создавалось во второй половине 90-х.

Algernon Cadwallader вернули мидвест-эмо хаотичную энергетику, Modern Baseball привнесли в личные тексты толику самоиронии, а Foxing в альбоме The Albatross добавили в звучание элементы пост-рока.

Самым же знаковым коллективом стали Tiny Moving Parts, сумевшие соединить эмоциональную подачу, личную лирику и виртуозную гитарную технику. Чего стоит начало трека Always Focused, которое стало визитной карточкой возрождённого жанра. Tiny Moving Parts со временем получили мировую известность и в 2020 году должны были выступить в Москве, в баре Punk Fiction, однако пандемия сорвала этот концерт. Где-то в дальнем ящике стола до сих пор лежит билет — напоминание о несостоявшемся вечере и надежде на возвращение.

К жанру также относят Mom Jeans и Remo Drive, хотя их звучание скорее тяготеет к панк-року и ближе к эмо-попу начала нулевых.

В возрождении интереса огромную роль сыграл интернет: музыкальная платформа Bandcamp, соцсеть Reddit и современные стриминговые сервисы познакомили с мидвест-эмо куда большее количество людей, чем в 90-е. Причём вместе с новыми исполнителями из пепла поднялись первопроходцы жанра, которые начали перевыпускать старые альбомы, а также создавать что-то новое. Мемы о доме с альбома American Football сделали его частью поп-культуры.

Кстати, о доме. Осенью 2022 года его выставили на продажу, и ходили слухи, что застройщики собираются снести здание и возвести на его месте современный кондоминиум.

5 мая 2023 года American Football сообщили в социальных сетях, что выкупили дом совместно с лейблом Polyvinyl Records, Крисом Стронгом, фотографом Атибой Джефферсоном и чикагской организацией Open House Contemporary. В пресс-релизе подчёркивалось, что дом стал олицетворением ностальгической мечты о возможностях и красоте начинаний — и Polyvinyl не мог позволить этой истории исчезнуть.

С 2023 года здание отмечено на Google Maps как культовое место, а недавно American Football анонсировали выход нового альбома 1 мая — с фотографией, сделанной из того самого окна на втором этаже.