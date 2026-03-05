"Ни один ветеринар не протянет к ним руку, не подумав дважды".

«Собака бывает кусачей только от жизни собачьей» — песня из мультфильма «Большой секрет для маленькой компании», которую вы наверняка хорошо помните. Действительно, собаки кусаются только тогда, когда очень напуганы или хотят защитить себя и свою стаю, то есть в критических ситуациях.

В большинстве случаев животные пытаются решить конфликт без зубов и когтей. Собака может рычать, дыбить холку, скалиться, чтобы показать, что действие или ситуация ей неприятны, врагу лучше уйти. Но разберемся, пес какой породы с большей вероятностью сорвется в открытую агрессию?

Личный опыт ветеринара

Ветеринарный врач Амир Анвари практикует уже много лет. По его словам, есть две породы, которых он опасается сильнее всего. Одна из них — это чау-чау.

«Никто не подозревает милых и пушистых чау-чау в агрессии, но, скажу я вам, ни один ветеринар не протянет к ним руку, не подумав дважды», — говорит Анвари.

Чау-чау считаются независимыми собаками, которые почти не лают и в целом не склонны к проявлению сильных эмоций. Однако у них есть врожденное недоверие к посторонним людям и ярко выраженные охранные качества. Они всегда настороже, и иногда это работает против них самих.

Вторая порода, которой опасается ветеринар, — это чихуахуа. Несмотря на свой размер, они уверены, что не уступают по габаритам ротвейлерам. Чихуахуа ревнивые, бесстрашные, преданные одному человеку. Могут лаять по любому поводу и на всех подряд, даже на крупных собак. И если этому мелкому песику с неприятным характером будет страшно, он укусит без раздумий.

Что говорит статистика

Эксперты Американской ветеринарной медицинской ассоциации решили посчитать, собаки какой породы чаще всего кусают людей. Они учитывали официальные случаи, когда пострадавшие обращались к врачам после полученных травм во время нападений.

В рейтинге лидируют американские питбультерьеры. Представители этой породы считаются одними из самых опасных собак из-за большого количества инцидентов. Согласно статистике, на питбулей приходится более 60% всех смертельных случаев нападения собак в США.

На втором месте оказались ротвейлеры. Это крупные и мускулистые сторожевые собаки, известные своими защитными инстинктами, которые могут перерасти в агрессию, если они чувствуют угрозу. На долю ротвейлеров приходится около 10% случаев нападения собак со смертельным исходом в год.

ретье место делят немецкие овчарки и американские бульдоги. Овчарки возводят преданность хозяину в абсолют, и даже если вы ради шутки толкнете обожаемого человека, собаке это может не понравиться. Бульдоги же славятся своей непредсказуемостью, и в целом они не будут терпеть то, что им не нравится.

Всего в рейтинге специалистов из США — 12 наиболее агрессивных собак. Вот кто еще попал в список:

бульмастиф;

сибирский хаски;

аляскинский маламут;

доберман-пинчер;

чау-чау;

немецкий дог;

боксер;

метисы.

Так что ветеринар был совершенно прав, говоря о том, что чау-чау вовсе не такие плюшевые, как может показаться.

Кстати

Юридическая фирма Fighter Law из Орландо (США) недавно провела похожий анализ юридически значимых случаев укусов собак. Эксперты учитывали то, как часто собаки кусались, проявляли агрессию по отношению к людям и сородичам. Список получился такой:

американский питбуль;

пастушьи собаки — от бордер-колли до шелти;

боксер;

ротвейлер;

немецкая овчарка;

австралийская пастушья собака;

кане-корсо;

доберман;

мастиф;

лабрадор-ретривер.

Последний оказался главным сюрпризом рейтинга, ведь лабрадоров принято считать милейшими собаками, которые даже детей нянчить готовы. Но и они будут отстаивать свои границы, особенно, если испытывают стресс или переутомились. Так что, если малыш в этот момент решит потеребить питомца за хвост, он легко может попасть под тяжелую лапу.