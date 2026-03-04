Группа ученых из Северо-Западного университета A&F и Центра профилактики и контроля заболеваний животных в Синине, столице провинции Цинхай, провела исследование, в ходе которого была применена технология клонирования соматических клеток высокопродуктивных особей. В результате на свет появились две овцы, как сообщает CCTV.

Исследователи отобрали трех высокопродуктивных баранов и одну овцу из профессионального кооператива пастухов. Одной из них была овца породы Эйлера, весившая более 400 кг и обладавшая множеством наград на конкурсах по разведению баранов. От этих животных было получено 43 клонированных эмбриона, которые затем пересадили суррогатным матерям. Приживаемость составила 58,1% в первом исследовании и 37,2% во втором, проведенном через 120 дней после пересадки, отмечают ученые.

На данный момент родились только два ягненка, однако исследователи уверены, что в ближайшее время появятся и другие.

Ученые предполагают, что применение метода клонирования позволит повысить эффективность фермерства в этом регионе. Овцеводство является основным источником дохода для многих местных жителей. Однако, как отмечают исследователи, эффективность разведения тибетских овец оставляет желать лучшего, а коэффициент использования высокопродуктивных племенных баранов низок.

С 2018 года, при поддержке Департамента науки и технологий провинции Цинхай, исследователи изучают технологии пересадки эмбрионов тибетских овец. Ученые планируют продолжить эксперименты с целью формирования стада более крупных особей, которые будут производить более ценную шерсть, как прокомментировал Су Цзяньмин, профессор Колледжа ветеринарной медицины Северо-Западного университета A&F. Его слова приводит Daily Mail.

Он добавил, что на следующем этапе ученые намерены отработать технологию пересадки замороженных эмбрионов.

Стоит отметить, что это не первый случай успешного клонирования сельскохозяйственных животных редких видов в Тибете. В 2020 году ученые из Тибетского университета сельского хозяйства и животноводства (TAAHU) впервые клонировали тибетскую свинью, используя метод пересадки соматических клеток, как сообщало ранее китайское агентство «Синьхуа».

В конце января стало известно об успешном клонировании быков исчезающих тибетских пород Zhangmu и Apeijiaza. Эти породы обитают в автономном районе Сизан на высоте 3,5 тыс. метров над уровнем моря. Ученые получили по четыре быка каждой породы, как ранее сообщало агентство China Daily.