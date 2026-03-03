Baltijas balss logotype
Исследование: влияние кастрации на продолжительность жизни ротвейлеров

В мире животных
Дата публикации: 03.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Исследование: влияние кастрации на продолжительность жизни ротвейлеров

Анализ ветеринарных амбулаторных карт, собранных агрегатором ветеринарных записей VetCompass Australia, показал, что стерилизованные ротвейлеры в среднем живут на 1–1,5 года меньше, чем их нестерилизованные сородичи.

 

В рамках исследования было проанализировано 3,1 тыс. ветеринарных записей о нестерилизованных собаках и 4,1 тыс. записей о стерилизованных собаках за период с июля 1994 года по июнь 2021 года. Результаты показали, что кастрированные кобели, которые прошли процедуру до достижения 1 года, в среднем живут на 1,5 года меньше, чем некастрированные. Стерилизованные самки ротвейлера умирают на год раньше, чем их нестерилизованные соперницы. Похожие выводы были получены для собак, кастрированных до 4,5 лет.

«В большинстве предыдущих исследований утверждалось, что стерилизация собак способствует увеличению их продолжительности жизни. Однако наше исследование стало одним из первых, которое продемонстрировало противоположный результат», — цитирует слова руководителя исследования доктора Кэролайн Джун научный портал phys.org.

Тем не менее, ученые настоятельно рекомендовали владельцам не отказываться от стерилизации своих питомцев, акцентируя внимание на важности контроля за питанием и весом собак.

«Отказ от стерилизации может привести к серьезным последствиям, таким как риск опасной для жизни инфекции матки, известной как пиометра, опухоли молочной железы и нежелательные роды», — отметила доктор Кэролайн Джун. Она также предположила, что сокращение продолжительности жизни у собак скорее связано с проблемами лишнего веса, чем с самой процедурой.

В дальнейшем исследователи планируют проанализировать ветеринарные амбулаторные карты других популярных пород, таких как борзые и золотистые ретриверы, и сопоставить полученные данные.

Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

