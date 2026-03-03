Китай оказывает давление на Иран, требуя не допустить перебоев в поставках нефти и газа через Ормузский пролив. Об этом, по данным Bloomberg, заявили руководители крупных газовых компаний. По их словам, Пекин настаивает на том, чтобы Тегеран воздержался от атак на танкеры и энергетическую инфраструктуру в регионе.

Источники сообщили, что китайским импортерам энергоносителей дали понять: власти КНР добиваются обеспечения свободного судоходства через Ормузский пролив - ключевой маршрут для экспорта нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Правительственные чиновники, как утверждается, оказывают давление на иранских коллег, чтобы гарантировать безопасность перевозок и бесперебойные поставки топлива.

Особую обеспокоенность вызывает Катар, обеспечивающий около пятой части мирового рынка СПГ. После атаки иранского беспилотника Доха приостановила производство на Рас-Лаффане - крупнейшем в мире экспортном терминале сжиженного газа. Это первая полная остановка работы объекта почти за 30 лет.

Китай остается главным покупателем иранской нефти, обеспечивая стране важную экономическую поддержку. Однако Пекин также существенно зависит от поставок из других государств Персидского залива. По данным источников, Катар обеспечивает около 30% китайского импорта СПГ, что делает стабильность маршрутов через Ормуз стратегически важной для КНР.