В Японии появилась свинья, органы которой могут быть пересажены человеку 0 140

В мире животных
Дата публикации: 03.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Японии появилась свинья, органы которой могут быть пересажены человеку

Японские ученые сделали значительный шаг в научной сфере. Они создали генетически модифицированную свинью, органы которой можно будет пересаживать людям без риска отторжения. Об этом сообщила пресс-служба компании PorMedTec, работающей под эгидой Университета Мэйдзи.

 

Технология была изначально разработана в Соединенных Штатах местной биотехнологической компанией. Японские исследователи смогли клонировать поросенка, используя клетки, импортированные из страны-инициатора. Это первый случай, когда в Японии родилась генно-модифицированная свинья, чьи органы могут быть пересажены человеку.

Однако не стоит ожидать, что пересадка произойдет в ближайшее время. На данный момент ученые радуются успешному рождению свиньи. Впереди их ждет объемная работа, связанная с обеспечением безопасности процедуры. Также предстоит обсудить этические аспекты. В планах провести эксперимент по пересадке органов поросенка обезьяне.

Это станет важным промежуточным этапом на пути к главной цели.

