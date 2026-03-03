Существует мнение, что, несмотря на страх перед собаками, важно проходить мимо них с полной уверенностью, чтобы они не уловили ваш страх и не проявили агрессию. Но что говорят научные исследования по этому поводу?

Ученые на протяжении нескольких лет изучают, способны ли животные распознавать состояние человека по запаху. Однако проверить это в присутствии людей оказалось сложной задачей, так как собаки реагируют не только на запахи, но и на выражение лиц, позы и другие факторы. Поэтому в одном из экспериментов решили исключить человеческое присутствие.

В одном из недавних исследований, результаты которого опубликованы в журнале Scientific Reports, участникам предложили в один день смотреть комедии, а на следующий — фильмы ужасов. После просмотра у них собрали образцы пота с помощью ватных дисков и попросили оценить уровень радости и страха. Затем образцы от одного и того же человека были предложены лошадям для проверки их способности различать запахи.

Исследователи признались, что изначально сомневались в способности лошадей различать запахи, однако результаты показали, что они реагировали по-разному в зависимости от того, какой образец им предлагали. В частности, когда лошади нюхали «радостные» образцы, они использовали только левую ноздрю, тогда как к «страшному» образцу принюхивались обеими ноздрями и делали это дольше. По мнению ученых, это может указывать на то, какую часть мозга лошади задействуют для анализа запахов, хотя не обязательно означает, что они понимают, что такое страх.

Остается открытым вопрос, какие именно химические соединения, вырабатываемые людьми с потом, влияют на поведение лошадей. Ученые предполагают, что за реакциями лошадей могут стоять хемосигналы — химические вещества, которые животные выделяют и которые могут оказывать влияние на поведение других. В человеческом поте содержатся различные соединения, такие как адреналин и андростадиенон, которые могут изменять запах в моменты страха. Эти соединения способны передавать «эмоциональную информацию» между видами.

В будущем исследователи планируют выяснить, может ли запах страха напугать лошадей и какое эмоциональное воздействие он может оказывать на животных.

Подобные эксперименты ранее проводились на собаках. В них людям также показывали комедии и ужасы, собирали образцы пота и помещали их в коробку, которую затем относили в комнату, где находились собака, ее владелец и незнакомец. Реакция животных была различной. Например, понюхав пот человека, который только что смотрел комедию, собаки спокойно общались с незнакомцем. Однако, как только в коробке оказывался «хоррор-пробник», собаки начинали прижиматься к своим владельцам или стремились покинуть комнату.