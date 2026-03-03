Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы 0 140

В мире животных
Дата публикации: 03.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы

Инициатива британских властей по смягчению сельскохозяйственных норм вызвала активное недовольство со стороны зоозащитников. В частности, подверглось критике предложение об отмене запрета на подъем и перемещение птицы за лапы, сообщает The Guardian.

 

Комитет по защите животных Великобритании (AWC) предложил внести изменения в действующий регламент № 1/2005 Совета Европейского союза, касающийся защиты животных при их перемещении и транспортировке. В частности, данный документ запрещает поднимать кур за лапы как на фермах, так и во время погрузки и разгрузки при транспортировке. AWC предлагает отменить этот запрет на срок в 5 лет и разрешить «законно поднимать кур и индеек весом менее 10 кг за обе лапы».

Зоозащитные организации утверждают, что переноска кур за лапы широко практикуется в Великобритании, несмотря на его незаконность. «Вместо того чтобы побуждать фермеров к уважению достоинства птиц, когда их ведут на убой, Комитет по защите животных предлагает узаконить жестокое обращение и уменьшает важные стандарты, которые и так уже нарушаются. Честно говоря, я в недоумении. Куры – это чувствительные существа, которые заслуживают уважительного обращения и не должны перетаскиваться, как вещи», – приводит издание слова Корделии Бриттон, руководителя проектов Гуманной лиги Великобритании.

Ранее голландская компания по производству углеродно нейтральных яиц Kipster подсчитала, что переноска кур в положении вверх головой увеличивает стоимость каждого яйца примерно на 0,0004 евро.

Министерство сельского хозяйства Великобритании пообещало тщательно рассмотреть предложение AWC.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Язык кошек: как распознать, что питомец нуждается в вашей помощи?
Изображение к статье: Датские исследователи реабилитировали ослов
Изображение к статье: Что вызывает неприятный запах рыбы?
Изображение к статье: Почему панды такие пухлые, если их рацион состоит только из бамбука?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
1
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире
Изображение к статье: Глава государства Петр Павел - бывший генерал и военачальник НАТО. Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Израиль допускает, что Азербайджан присоединится к ударам по Ирану
В мире
Изображение к статье: Как завоевать доверие кошки?
В мире животных
Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
1
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео