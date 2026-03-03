Инициатива британских властей по смягчению сельскохозяйственных норм вызвала активное недовольство со стороны зоозащитников. В частности, подверглось критике предложение об отмене запрета на подъем и перемещение птицы за лапы, сообщает The Guardian.

Комитет по защите животных Великобритании (AWC) предложил внести изменения в действующий регламент № 1/2005 Совета Европейского союза, касающийся защиты животных при их перемещении и транспортировке. В частности, данный документ запрещает поднимать кур за лапы как на фермах, так и во время погрузки и разгрузки при транспортировке. AWC предлагает отменить этот запрет на срок в 5 лет и разрешить «законно поднимать кур и индеек весом менее 10 кг за обе лапы».

Зоозащитные организации утверждают, что переноска кур за лапы широко практикуется в Великобритании, несмотря на его незаконность. «Вместо того чтобы побуждать фермеров к уважению достоинства птиц, когда их ведут на убой, Комитет по защите животных предлагает узаконить жестокое обращение и уменьшает важные стандарты, которые и так уже нарушаются. Честно говоря, я в недоумении. Куры – это чувствительные существа, которые заслуживают уважительного обращения и не должны перетаскиваться, как вещи», – приводит издание слова Корделии Бриттон, руководителя проектов Гуманной лиги Великобритании.

Ранее голландская компания по производству углеродно нейтральных яиц Kipster подсчитала, что переноска кур в положении вверх головой увеличивает стоимость каждого яйца примерно на 0,0004 евро.

Министерство сельского хозяйства Великобритании пообещало тщательно рассмотреть предложение AWC.