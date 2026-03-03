- Лучше избегать купания без необходимости. Эти животные довольно чистоплотные и регулярно умываются самостоятельно, поэтому в норме не имеют неприятного запаха, - утверждает ветеринар Анастасия НЕПОГОДА.

- Наилучшее, что вы можете сделать для своего питомца, - это следить за чистотой его клетки. Со всем остальным хомяк справится сам. Если ваш хомяк сильно запачкался, удалите загрязнения локально с помощью влажной губки. Не используйте обычную мочалку, так как кожа этих животных очень нежная и легко повреждается. Пока хомяк сохнет после «душа», закройте окна.