Нужно ли вычесывать домашних животных? И что делать, если мой кот не любит эту процедуру?

- Регулярное вычесывание помогает избежать образования колтунов, - поясняет грумер Анна ЖИЛКО. - Шерсть очищается от грязи, мусора и отмерших волосков (если не вычесывать, все это окажется на вашем ковре, диване или в желудке питомца).

Кроме того, благодаря вычесыванию вы сможете вовремя обнаружить на питомце клеща. Для вычесывания кота подойдут резиновая щетка-варежка или мягкая щетка.

Первая процедура должна быть ознакомительной. Не заставляйте животное, если ему это не нравится. Лучше повторите вычесывание на следующий день. Процедуру можно также совместить с кормлением. Пока вы вычесываете кошку, угощайте ее чем-нибудь. Постепенно кошка начнет ассоциировать расческу с едой и перестанет бояться.