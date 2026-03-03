Baltijas balss logotype
Как часто следует вычесывать домашних животных? 0 185

В мире животных
Дата публикации: 03.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как часто следует вычесывать домашних животных?

Нужно ли вычесывать домашних животных? И что делать, если мой кот не любит эту процедуру?

 

- Регулярное вычесывание помогает избежать образования колтунов, - поясняет грумер Анна ЖИЛКО. - Шерсть очищается от грязи, мусора и отмерших волосков (если не вычесывать, все это окажется на вашем ковре, диване или в желудке питомца).

Кроме того, благодаря вычесыванию вы сможете вовремя обнаружить на питомце клеща. Для вычесывания кота подойдут резиновая щетка-варежка или мягкая щетка.

Первая процедура должна быть ознакомительной. Не заставляйте животное, если ему это не нравится. Лучше повторите вычесывание на следующий день. Процедуру можно также совместить с кормлением. Пока вы вычесываете кошку, угощайте ее чем-нибудь. Постепенно кошка начнет ассоциировать расческу с едой и перестанет бояться.

