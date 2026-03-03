Благодаря помощи людей у него все будет хорошо.

Панчи-кун, как его называют в Японии, родился в июле 2025 года в зоопарке Итикавы. С тех пор его выкармливали сотрудники зоопарка: мама Панча не заботилась о нем.

Долгое время единственным другом Панча была плюшевая игрушка орангутан. Малыш до сих пор везде носит с собой своего приятеля и прижимается к нему во время сна.

Игрушку ему выдали сотрудники зоопарка. Обычно детеныши японских макак сразу после рождения цепляются за тело матери. Они нуждаются в контакте с чем-то теплым и мягким. Поэтому, когда от Панча отказалась мама, зоологи принесли ему игрушку, чтобы он лучше мог справляться с тревогой.

Нетрудно догадаться, почему история Панча так трогает. Фотографии маленькой макаки, которая нежно обнимает плюшевую «маму», растрогают даже самых черствых людей. Пользователи соцсетей сопереживают одинокому малышу.

Долгое время другие макаки не принимали Панча, и он был совсем один. К счастью, у этой истории все же намечается счастливый финал: одна взрослая макака обратила внимание на Панча и начала опекать его.

Теперь она обнимает и самого Панча, и его игрушку. Другие члены стаи заметили это и тоже стали играть с Панчем.

Специалист по поведению приматов Джон Митани подчеркивает: самки приматов — одни из лучших матерей, которых можно найти в животном мире.

Как правило, обезьянки очень внимательно относятся к свои детенышам и стараются не оставлять их в одиночестве в первые месяцы жизни.

Случаи, когда мать покидает свое дитя, очень редки среди японских макак, пишет издание Huffpost.

Как поясняет профессор биологической антропологии Австралийского национального университета Элисон Бехн, есть обстоятельства, которые могут заставить самку примата в условиях неволи отказаться от малыша.

Известно, что Панч появился на свет в разгар летней жары. Такая погода могла усилить стресс для его мамы. И в итоге самка перешла в режим выживания ради будущего размножения.

Дело в том, что в стрессовой среде у рожденного потомства больше шансов погибнуть. Обезьяна могла рассудить так: нет смысла тратить силы на детеныша, который может не выжить, лучше позаботиться о том, чтобы самой сохранить жизнь и завести новых малышей.

Кроме того, мама Панча родила впервые. Японские макаки долго живут и медленно развиваются, и материнские качества у них появляются лишь с возрастом.

Впрочем, есть еще немало факторов, которые могли повлиять на решение самки. Если бы подобное произошло в условиях дикой природы, скорее всего, малыш Панч был бы обречен. Он мог погибнуть или от голода, или от агрессии сородичей.

Однако иногда даже в естественных условиях другие самки с материнским инстинктом как бы усыновляют брошенных малышей. А в некоторых случаях заботу о детеныше берут на себя взрослые самцы — родственники или просто друзья самки.

Но что же будет с Панчем? Благодаря помощи людей у него все будет хорошо. Не стоит пугаться роликов, на котором другие обезьяны нападают на него. Подобное поведение для макак нормально, аномальной агрессии в сторону Панча никто не проявляет. Он постепенно, но уверенно вливается в социальную группу своих сородичей.