Как бы вы ни любили свою кошку и как бы ласково она к вам не относилась, исследования показали, что кошки вовсе не нуждаются в привязанности к человеку. Новое исследование венгерских ученых открыло неприятную правду о том, что для этих пушистых существ человек — это не больше, чем удобное соседство.

Что показали исследования?

Эксперимент, проведенный этологами Университета Этвеша Лоранда в Венгрии, касался 15 «терапевтических» кошек, посещающих школы и дома престарелых, и 13 обычных домашних питомцев. Эти кошки подвергались серии тестов, которые показывали, как они реагируют на присутствие хозяев и незнакомцев.

Результаты оказались неожиданными: кошки не проявляли особой привязанности к своим хозяевам, даже если они были очень ласковыми и привыкли к общению с людьми. Поведение животных было одинаковым как с хозяином, так и с незнакомцем, с которым они лишь несколько минут познакомились. Это подтверждает мнение, что кошки вполне самодостаточны и не нуждаются в постоянной эмоциональной поддержке человека.

Почему кошки не зависят от нас?

Хотя кошки могут жить с нами, они не привязаны к нам так, как собаки. Это связано с их природой хищников. Кошки не испытывают стресса при одиночестве, в отличие от собак, которые часто становятся беспокойными, если остаются без хозяев. Кошки живут с нами скорее потому, что рядом с людьми много еды в виде грызунов, а не из-за привязанности.

Петер Понграц, ведущий автор исследования, объясняет: «Кошки могут ладить с нами, но они не зависят от нашей помощи или безопасности. Это объясняется тем, что кошки остаются хорошими хищниками, которые могут добывать пищу самостоятельно».

Привязанность собак и кошек: главное отличие

Для сравнения, собаки — это животные, которые на протяжении тысячелетий развивали привязанность к людям. Они зависимы от нас в эмоциональном плане и чувствуют стресс, если остаются одни. В то время как кошки остаются независимыми и могут быть равнодушными к нашему уходу.

Подход кошек к людям

Хотя кошки не зависят от нас, они могут прекрасно ладить с нами и получать от нас заботу. Некоторые кошки, особенно те, которые ласковы и общительны, могут позволить себе быть в нашей компании, но это скорее из-за взаимной выгоды — мы их кормим и заботимся о них.

Таким образом, кошки и люди могут быть хорошими друзьями, но для кошек человеческая привязанность не имеет биологического значения, как это бывает с собаками. Это не умаляет их обаяния и дружелюбия, но нам стоит помнить, что кошки — независимые существа.

