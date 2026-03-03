Китайские учёные выяснили, что приверженность концепции «тан пин» («лежа на спине») может снижать удовлетворённость жизнью в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает PsyPost.

Эта социальная тенденция распространена среди молодых китайцев: её сторонники отказываются от карьерного роста, ненормированного рабочего дня и покупки недвижимости, ограничиваясь удовлетворением минимальных потребностей.

Исследование включало два этапа. На первом этапе 960 пекинских студентов (средний возраст — 20 лет, 55 процентов — мужчины) заполнили анкету об образе жизни и уровне удовлетворённости жизнью. На втором этапе 109 студентов китайских вузов (средний возраст — 19 лет) прошли два опроса с интервалом в месяц.

Результаты подтвердили негативное влияние «тан пин» на удовлетворённость жизнью как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Авторы отметили, что, хотя такой подход помогает временно справиться с давлением, в будущем он способен ухудшить психологическое состояние.