Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пассивный образ жизни делает человека менее счастливым 0 187

Люблю!
Дата публикации: 03.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пассивный образ жизни делает человека менее счастливым

Китайские учёные выяснили, что приверженность концепции «тан пин» («лежа на спине») может снижать удовлетворённость жизнью в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает PsyPost.

Эта социальная тенденция распространена среди молодых китайцев: её сторонники отказываются от карьерного роста, ненормированного рабочего дня и покупки недвижимости, ограничиваясь удовлетворением минимальных потребностей.

Исследование включало два этапа. На первом этапе 960 пекинских студентов (средний возраст — 20 лет, 55 процентов — мужчины) заполнили анкету об образе жизни и уровне удовлетворённости жизнью. На втором этапе 109 студентов китайских вузов (средний возраст — 19 лет) прошли два опроса с интервалом в месяц.

Результаты подтвердили негативное влияние «тан пин» на удовлетворённость жизнью как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Авторы отметили, что, хотя такой подход помогает временно справиться с давлением, в будущем он способен ухудшить психологическое состояние.

Читайте нас также:
#молодежь #счастье #тенденции #карьера #Китай #психология #стиль жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как превратить обычную рыбу в ресторанное блюдо: три кулинарных лайфхака
Изображение к статье: Лучшие подарки на 8 Марта для каждого знака Зодиака
Изображение к статье: «Чудесные парнишки»: Наталья Подольская показала редкие фото с сыновьями от Владимира Преснякова
Изображение к статье: Тун, Швейцария

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
1
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире
Изображение к статье: Глава государства Петр Павел - бывший генерал и военачальник НАТО. Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Израиль допускает, что Азербайджан присоединится к ударам по Ирану
В мире
Изображение к статье: Как завоевать доверие кошки?
В мире животных
Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
1
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео