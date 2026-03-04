Baltijas balss logotype
Ученые раскрыли секрет морозостойкости якутских коров при температуре до минус 60 ℃ 0 250

В мире животных
Дата публикации: 04.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ученые раскрыли секрет морозостойкости якутских коров при температуре до минус 60 ℃

Коровы якутской аборигенной породы способны переносить морозы до минус 50–60 ℃ зимой благодаря мутации гена, отвечающего за морозостойкость. Это открытие сделали специалисты из Института цитологии и генетики (ИЦиГ).

 

Исследователи провели сравнение генома якутских коров с другими породами, чтобы выяснить, почему эти животные так легко переносят холод.

«Наша цель заключалась в том, чтобы понять, как коровы адаптировались к суровым условиям региона в процессе эволюции. Мы изучили, чем отличается геном якутских коров от других пород и обнаружили мутацию в одном из генов, связанного с работой сердца», — прокомментировал результаты исследования директор института Алексей Кочетов.

Ученые также выявили аналогичные мутации в генах млекопитающих, которые впадают в спячку зимой, таких как медведи и летучие мыши.

В настоящее время исследователи создали линию мышей с модифицированным геном, отвечающим за морозостойкость. Они планируют изучить, как эти животные будут выживать при низких температурах.

Алексей Кочетов подчеркнул, что данное исследование пользуется высоким спросом. Аграрии из различных регионов обращаются с просьбой о создании коров, устойчивых к холоду.

