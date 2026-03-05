Baltijas balss logotype
Профилактика деменции: эффективный способ сохранить память и ясность мышления 0 229

Люблю!
Дата публикации: 05.03.2026
Doctorpiter
Изображение к статье: Профилактика деменции: эффективный способ сохранить память и ясность мышления
ФОТО: Freepik

Часто пазлы считают детским развлечением. Но они полезны и для взрослых — это настоящий тренажер для мозга. Невролог рекомендует собирать картины из множества мелких деталей. Вот еще несколько советов.

Пазл — это эффективный тренажер для когнитивных способностей человека. Постоянно представляя готовую картинку и подыскивая место для каждого элемента, удается не только укрепить имеющиеся связи между клетками мозга, но и создать новые. Это способствует повышению скорости мышления, развитию кратковременной памяти, уверена невролог Юлия Варламова.

Прокачивает мозг

Подобные головоломки помогают улучшать навыки решения различных задач:

  • учат строить прогнозы,

  • тестировать разные варианты решений,

  • вырабатывать собственные стратегии действий.

Каждое полушарие мозга отвечает за определенные рабочие процессы. Левое представляет конечный результат, а правое ищет пути его достижения. Регулярное собирание пазлов способствует развитию обоих полушарий, что значительно повышает производительность мозга», — отмечает врач-невролог.

Дофамин из коробки

Создание картины из множества деталей содействует выработке дофамина как результата удовлетворения своей работой.

«Чем больше и детальнее пазлы, тем полезнее. Эффективность усиливается при регулярной сборке. Именно поэтому, собрав сложный пазл, человек испытывает удовольствие. Такое занятие способствует психологическому равновесию и хорошему настроению. После тяжелого трудового дня подобная головоломка помогает снять напряжение», — поясняет Юлия Варламова.

Для пожилых

Доказано, что регулярные занятия, требующие умственных усилий, снижают риск проблем с памятью в преклонном возрасте. Пазлы — полезный вид досуга для пожилых людей. Они способствуют развитию мелкой моторики, что является профилактикой деменции (снижает риск ее развития на 50%). Кроме того, собирание пазлов уменьшает уровень стресса за счет снижения уровня кортизола, а также тренирует усидчивость, снижает проявление СДВГ.

Глядя на итоговую картинку, изображенную на коробке, человек развивает такие навыки, как анализ, сравнение, классификация.

Как лучше собирать пазлы: советы

  • Собирая картину из сотен деталей, каждый выбирает удобную стратегию.

  • Эффективнее всего начинать с рамки. Это позволит получить четкие границы изображения и представить пропорции предметов.

  • Удобно сортировать детали по цветам или фрагментам. Для этого можно использовать отдельные лотки.

  • Чтобы не растрачивать внимание, лучше мысленно разделить пазл на зоны и собирать каждую часть по очереди.

  • Чтобы проще было отыскать мелкие фрагменты, можно использовать лупу.

  • Важно подготовить удобное место с хорошим освещением. Ведь если пазл состоит из большого количества элементов, может потребоваться немало времени для его сборки.

  • Каждые 30 минут следует вставать, чтобы размяться. Почувствовав усталость, лучше сделать перерыв, переключившись на другой вид деятельности. Ведь помимо пользы для мозга пазлы должны приносить удовольствие.

Усложните задачу

Отличная тренировка пространственного мышления и фантазии — усложнить задачу и не пользоваться картинкой-референсом (образцом) при сборке пазла. Это значительно развивает умение прогнозировать, считает невролог.

Есть еще более сложный вариант — необычные пазлы для взрослых с концепцией «задом наперед». На исходной картинке изображена завязка сюжета (например, герои смотрят на что-то), а собрать нужно то, на что именно они смотрят. Есть подобные пазлы, где надо сложить из кусочков ситуацию-сценку, которая произойдет вслед за нарисованной, или то, как герои будут выглядеть 30 лет спустя в той же компании.

#пожилые люди #здоровье #стиль жизни
