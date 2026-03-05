На входе в Сингапурский пролив, близ острова Педра-Бранка, археологи обнаружили место древнейшего для этих вод кораблекрушения. Судно, которое уже нарекли «Затонувший корабль из Темасека» (по названию острова в древности), дало ученым рекордное количество редкого бело-синего фарфора, датируемого эпохой правления династии Юань. Находка из более чем 2350 фрагментов является крупнейшей коллекцией такого рода в мире. Открытие доказывает, что Темасек был важным центром межгосударственной морской торговли задолго до того, как в этом регионе появились британские моряки.

Раскопки под руководством Майкла Флекера, представляющего Институт Юго-Восточной Азии им. Юсофа Исхака, проводились в сложных условиях в течение трех лет. Они позволили достать на прверхность не менее 3,5 тонн фрагментов древней керамики. Детальный анализ показал, что корабль вышел из порта города Цюаньчжоу примерно в 1340 году.

Асортимент товаров точно соответствовал региональному спросу. Здесь преобладали небольшие тарелки и миски до 35 см в поперечнике, аналогичные найденным ранее при раскопках в Форт-Каннинге и на берегах реки Сингапур. Это указывает на то, что судно, вероятно, базировалось в Темасеке, а его груз предназначался для местной элиты.

Помимо знаменитого фарфора Цзиндэчжэнь, среди находок в большом количестве присутствует лунцюаньский селадон, фрагменты посуды шуфу и цинбай, сосуды Дэхуа и керамика из местности Фуцзянь. К сожалению, деревянный корпус корабля за 700 лет нахождения в морской воде не сохранился. Сейчас поднятые артефакты проходят обязательную процедуру опреснения, чтобы удалить соль из глазури и предотвратить дальнейшее разрушение. После консервации они будут выставлены в музеях Сингапура.