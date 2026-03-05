Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сингапурская находка: в глубине таятся сокровища китайского фарфора XIV века 0 136

Lifenews
Дата публикации: 05.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Часть древней керамики уже поднята на поверхность.

Часть древней керамики уже поднята на поверхность.

Находка из более чем 2350 фрагментов является крупнейшей коллекцией такого рода в мире.

На входе в Сингапурский пролив, близ острова Педра-Бранка, археологи обнаружили место древнейшего для этих вод кораблекрушения. Судно, которое уже нарекли «Затонувший корабль из Темасека» (по названию острова в древности), дало ученым рекордное количество редкого бело-синего фарфора, датируемого эпохой правления династии Юань. Находка из более чем 2350 фрагментов является крупнейшей коллекцией такого рода в мире. Открытие доказывает, что Темасек был важным центром межгосударственной морской торговли задолго до того, как в этом регионе появились британские моряки.

Раскопки под руководством Майкла Флекера, представляющего Институт Юго-Восточной Азии им. Юсофа Исхака, проводились в сложных условиях в течение трех лет. Они позволили достать на прверхность не менее 3,5 тонн фрагментов древней керамики. Детальный анализ показал, что корабль вышел из порта города Цюаньчжоу примерно в 1340 году.

Асортимент товаров точно соответствовал региональному спросу. Здесь преобладали небольшие тарелки и миски до 35 см в поперечнике, аналогичные найденным ранее при раскопках в Форт-Каннинге и на берегах реки Сингапур. Это указывает на то, что судно, вероятно, базировалось в Темасеке, а его груз предназначался для местной элиты.

Помимо знаменитого фарфора Цзиндэчжэнь, среди находок в большом количестве присутствует лунцюаньский селадон, фрагменты посуды шуфу и цинбай, сосуды Дэхуа и керамика из местности Фуцзянь. К сожалению, деревянный корпус корабля за 700 лет нахождения в морской воде не сохранился. Сейчас поднятые артефакты проходят обязательную процедуру опреснения, чтобы удалить соль из глазури и предотвратить дальнейшее разрушение. После консервации они будут выставлены в музеях Сингапура.

Читайте нас также:
#история #археология #музеи
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кадр: И Грянул Грэм / YouTube
Изображение к статье: Это 64-летний Джим Керри - но что с лицом Иконка видео
Изображение к статье: Туристов ждут великолепные архитектурные ансамбли, но не только. Иконка видео
Изображение к статье: Младший сын Жириновского рассказал о пугающей семейной драме

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
1
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире
Изображение к статье: Глава государства Петр Павел - бывший генерал и военачальник НАТО. Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Израиль допускает, что Азербайджан присоединится к ударам по Ирану
В мире
Изображение к статье: Как завоевать доверие кошки?
В мире животных
Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
1
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео