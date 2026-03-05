Baltijas balss logotype
Зачем в шоу Булановой появились беременные танцовщицы 0 615

Lifenews
Дата публикации: 05.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зачем в шоу Булановой появились беременные танцовщицы

Их окрестили «энергосберегающими», потому что артисты на сцене явно не прикладывали больших усилий.

Танцовщицы заслуженной артистки России Татьяны Булановой вышли на сцену с накладными животами в качестве розыгрыша. Такова традиция коллектива, объяснил концертный директор певицы Сергей Хрусталев.

«Была зеленка (зеленый концерт). Это наша традиция — устраивать безобидные розыгрыши и сюрпризы на крайнем концерте тура. Так мы символизируем завершение гастролей, разрядку и сплочение коллектива. Проводится так, чтобы не пострадал зритель и концерт не был сорван. Так, наши молодые танцовщицы в образе беременной подтанцовки поучаствовали в зеленом концерте», — рассказал «Фонтанке» Сергей Хрусталев.

«Зеленка» (зеленый концерт/спектакль) — это театральная или концертная традиция отмечать последний день гастролей, закрытие сезона или новогодние выступления капустником. Артисты хулиганят, меняют реквизит, импровизируют и разыгрывают друг друга, сохраняя при этом профессионализм, чтобы зритель не пострадал, а представление не сорвалось.

В конце прошлой недели в соцсетях разлетелось видео, на котором новая подтанцовка Татьяны Булановой вышла в образе беременных. Номер был исполнен под песню «Один день», которая стала вирусной в 2025 году благодаря прежним танцорам. Напомним, их засняли на одном из концертов и окрестили «энергосберегающими», потому что артисты на сцене явно не прикладывали больших усилий. В соцсетях начали снимать свои версии этих танцев, за новую волну популярности Булановой радовались ее коллеги по цеху.

Но милый тренд обернулся скандалом: осенью выяснилось, что Татьяна Буланова больше не выступает с прославившимися танцорами. По версии Татьяны Булановой, супруги-танцоры Алена и Максим Алалыкины «просто предали» ее в начале гастролей и повели себя «некрасиво». Однако представитель Алалыкиных заявил, что их уход связан с конфликтом с новым директором артистки.

#музыка #соцсети #Татьяна Буланова #шоу
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
