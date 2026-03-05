Нарушения сна бывают у каждого, но у некоторых людей они со временем становятся хроническими. Недостаток качественного сна влияет на настроение, продуктивность и здоровье, поэтому важно своевременно устранить причины бессонницы.
По словам врача-сомнолога, терапевта, клинического психолога, профессора Романа Бузунова, причины хронической бессонницы можно разделить на три группы:
1. Продолжительность воздействия причины
Кратковременный стресс редко приводит к долговременным проблемам со сном. Длительные и нерешённые стрессовые ситуации повышают риск формирования хронической бессонницы.
2. Предрасположенность
Некоторые люди наследуют от родителей особенности психики и реакций нервной системы, что делает их более уязвимыми к бессоннице. Симптомы предрасположенности:
- чуткий сон с детства;
- трудности с засыпанием в стрессовые периоды, например перед экзаменами;
- периодические нарушения сна при психоэмоциональном напряжении.
3. Ошибки в поведении и реагировании
Сомнолог выделяет восемь привычек, которые закрепляют бессонницу:
- Попытки «наверстать» упущенный сон: ранний отход ко сну, поздний подъем или дневной сон.
- Яростные усилия уснуть, сопровождающиеся злостью и раздражением.
- Пребывание в постели в бессонные часы без сна или с ощущением, что не спите.
- Обдумывание тревожных мыслей, планов и дел прямо в постели.
- Связывание жизненных неудач с недосыпом.
- Приём снотворных препаратов ежедневно более двух недель, что формирует страх не заснуть без лекарства.
- Употребление кофе, чая и других стимуляторов для бодрости в течение дня.
- Ограничение физической активности из-за усталости от недосыпа.
Соблюдение этих рекомендаций помогает снизить риск хронической бессонницы и восстановить нормальный сон.
Оставить комментарий