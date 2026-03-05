Нарушения сна бывают у каждого, но у некоторых людей они со временем становятся хроническими. Недостаток качественного сна влияет на настроение, продуктивность и здоровье, поэтому важно своевременно устранить причины бессонницы.

По словам врача-сомнолога, терапевта, клинического психолога, профессора Романа Бузунова, причины хронической бессонницы можно разделить на три группы:

1. Продолжительность воздействия причины

Кратковременный стресс редко приводит к долговременным проблемам со сном. Длительные и нерешённые стрессовые ситуации повышают риск формирования хронической бессонницы.

2. Предрасположенность

Некоторые люди наследуют от родителей особенности психики и реакций нервной системы, что делает их более уязвимыми к бессоннице. Симптомы предрасположенности:

чуткий сон с детства;

трудности с засыпанием в стрессовые периоды, например перед экзаменами;

периодические нарушения сна при психоэмоциональном напряжении.

3. Ошибки в поведении и реагировании

Сомнолог выделяет восемь привычек, которые закрепляют бессонницу:

Попытки «наверстать» упущенный сон: ранний отход ко сну, поздний подъем или дневной сон.

Яростные усилия уснуть, сопровождающиеся злостью и раздражением.

Пребывание в постели в бессонные часы без сна или с ощущением, что не спите.

Обдумывание тревожных мыслей, планов и дел прямо в постели.

Связывание жизненных неудач с недосыпом.

Приём снотворных препаратов ежедневно более двух недель, что формирует страх не заснуть без лекарства.

Употребление кофе, чая и других стимуляторов для бодрости в течение дня.

Ограничение физической активности из-за усталости от недосыпа.

Соблюдение этих рекомендаций помогает снизить риск хронической бессонницы и восстановить нормальный сон.

