Холодная вода при умывании может стать причиной акне 0 213

Люблю!
Дата публикации: 05.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Холодная вода при умывании может стать причиной акне

Температура воды для умывания имеет большое значение для состояния кожи, заявила дерматолог Андреа Комбалия из Клинической больницы Барселоны. Об этом сообщает La Razon.

Специалист пояснила, что вода ниже 28–30 градусов приводит к затвердеванию кожного сала: оно становится плотным и хуже растворяется. Из‑за этого очищающие средства не удаляют загрязнения и излишки жира в полной мере, что снижает их эффективность и может спровоцировать проблемы с кожей.

По словам врача, густой сальный секрет формирует пробки. В результате это расширяет поры и вызывает появление комедонов. Застой секрета нередко приводит к инфицированию, развитию угревой сыпи и акне.

Горячая вода, как отметила эксперт, смывает липиды, поддерживающие защитный барьер эпидермиса, поэтому кожа теряет влагу и становится более чувствительной. Оптимальной считается температура около 28–30 градусов: в таких условиях очищающие средства работают эффективно, не вызывая дискомфорта.

Читайте нас также:
#медицина #акне #красота #косметика #кожа #уход за кожей #умывание #дерматология #вода #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
