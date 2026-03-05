Baltijas balss logotype
Почему потеря слуха ведет к деменции: новое открытие исследователей из Тяньгунского университета 0 106

Дата публикации: 05.03.2026
Doctorpiter
Изображение к статье: Почему потеря слуха ведет к деменции: новое открытие исследователей из Тяньгунского университета
ФОТО: Freepik

О том, что проблемы со слухом могут перерасти в деменцию, было известно и ранее. Но как именно это происходит? Ученые из Китая наконец нашли ответ.

Проблемы со слухом — это не только бытовой дискомфорт, который снижает качество жизни, приводит к социальной изоляции и даже становится причиной депрессии. Доказано: чем хуже человек слышит, тем больше у него шансов на деменцию.

Пресбиакузис — так называется распространенная форма возрастной потери слуха — затрудняет распознавание речи. В результате мозг перестает получать четкие звуковые сигналы, и области, которые отвечают за обработку информации, начинают атрофироваться, а память становится все слабее.

Но как именно потеря слуха связана с деменцией? Какие механизмы лежат в основе этого? Долгое время наука не могла дать объяснения. Решить загадку взялись китайские ученые.

Исследователи из Тяньгунского университета и Шаньдунской провинциальной больницы обнаружили нейробиологическую связь между пресбиакузисом и когнитивными нарушениями. Оказалось, что четыре области мозга — скорлупа и веретенообразная извилина (участвуют в обработке звука и речи), а также предклиновидная кора и медиальная верхняя лобная доля (необходимы для запоминания информации и принятия решений) — становятся менее связанными с функциональными сетями мозга у пожилых людей, которые имеют проблемы со слухом.

В своем исследовании авторы оценили когнитивные способности, а также пороги слуха и пороги распознавания речи у 55 добровольцев с пресбиакузисом и 55 здоровых контрольных лиц. С помощью магнитно-резонансной томографии они изучили нейронную активность ключевых областей мозга в состоянии покоя, а также объем серого вещества.

«В группе пациентов с пресбиакузисом значительно изменилась нейронная активность и атрофировалось серое вещество. Эти изменения связаны с увеличением порогов слуха и времени реакции, а также с более низкими баллами тестов для когнитивной оценки», — говорится в исследовании, опубликованном в журнале eNeuro.

«Оказалось, что мозг постоянно прислушивается, пытаясь разобрать приглушенную речь, из-за чего перенапрягается, — комментирует исследование доктор биологических наук Ана Баранова. — Постоянная активность, как выяснилось, не способствует общему здоровью областей мозга, работающих на износ. Перетруженные участки сокращаются в объеме, что и подталкивает человека, потерявшего слух, в объятия старика Альцгеймера».

Поэтому использование слуховых аппаратов официально можно считать одной из профилактик деменции, как и ношение очков. Медицинское издание JAMA Opthalmology сообщает: мозг людей, которые имеют плохое зрение, но не корректируют его, получает меньше информации, что может привести к развитию слабоумия.

Читайте нас также:
#медицина #профилактика #старение #исследования #деменция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

