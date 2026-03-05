Рыбка там жирнее? Рыбака из Латвии «поймали» на озере во Пскове 2 1702

Дата публикации: 05.03.2026
Латвийский рыбак на Псковском озере пересек контрольную линию и оказался на российской стороне, где был задержан российскими пограничниками.

Утром в среду пограничник с эстонского кордона Саатсе заметил на Псковском озере человека, который незаконно пересек временную контрольную линию, разделяющую Эстонию и Россию. Отреагировавшие на инцидент российские пограничники задержали нарушителя, сообщил BNS пресс-секретарь Южной префектуры.

Вечером того же дня состоялась встреча эстонских и российских пограничников. Незадолго до 19:00 российские пограничники передали гражданина Латвии эстонским коллегам. По словам мужчины, он увлекся рыбалкой и по неосторожности не заметил пограничных знаков.

#Эстония #рыбалка #Латвия #задержание #Россия
