Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Запертые в Израиле: жителям Латвии предписано оставаться на месте 1 1279

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Запертые в Израиле: жителям Латвии предписано оставаться на месте

Посол Латвии в Израиле Гинтс Серафинович рекомендует застрявшим в этой стране латвийцам не пытаться покинуть страну по суше, поскольку это может быть опасно.

В передаче на Латвийском телевидении посол рассказал, что выехать из Израиля по суше можно через Египет, а с сегодняшнего дня покинуть страну можно будет также через Иорданию. Позже ожидается, что будет организовано паромное сообщение с Кипром.

Посол Латвии в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Дана Голдфинча ранее также не рекомендовала латвийцам самостоятельно пытаться покинуть ОАЭ по сухопутным маршрутам, а вместо этого дожидаться решения ситуации на месте.

Серафинович сообщил, что посольству известно о нескольких десятках находящихся в Израиле латвийцах, которые зарегистрировались в консульском регистре или связались с посольством.

В настоящее время посольство закрыто для посетителей и не предоставляет ряд услуг, сосредоточившись на решении вопросов безопасности.

×
Читайте нас также:
#Израиль #кризис #Латвия #транспорт #эвакуация #безопасность #посольство #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
4
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Авария мотоцикла
Изображение к статье: Кладбище в Цесвайне
Изображение к статье: Одинокая лодка на спокойном озере
Изображение к статье: Женщина после гибели ребенка спрятала его тело в морозильной камере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео