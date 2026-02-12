"Хочется протянуть другу наушники со своей демкой, которую я обожаю, от которой я в восторге".

По мнению продюсера Олеси Сазыкиной, Рожден Ануси мог расписаться с Елизаветой Иванцив, чтобы избежать мобилизации на Украине.

В последнее время на просторах интернета неожиданно привлекла к себе внимание 43-летняя певица родом с Западной Украины Елизавета Иванцив, давно живущая в России и выступающая под сценическим именем Ёлка. Сначала ее на все лады склоняли из-за исполнения на «Золотом граммофоне» отредактированной версии ее главного хита «Прованс» без упоминания в тексте киевского аэропорта Борисполь. А потом предметом оживленных пересудов стала тщательно законспирированная личная жизнь артистки.

До недавних пор публика знала лишь о двух мужчинах, с которыми Ёлку связывали близкие отношения. С первым из них она познакомилась в 14 лет в своем родном Ужгороде. Это был руководитель местной команды КВН «Палата № 6» Василий Крайняй.

Сергей Денисенко, сооснователь «Палаты № 6», рассказывал «Экспресс газете», что Елизавета выступала в их коллективе семь лет - она училась в той самой школе, при которой этот проект создавался. Несмотря на восьмилетнюю разницу в возрасте с руководителями Денисенко и Крайняем, Иванцив стала их близким другом. Вне репетиций они много общались: гуляли, ходили в гости, отмечали праздники.

Правда, о личных отношениях Елизаветы с Крайняем Денисенко говорить не стал, подчеркнув, что «это очень личное».

Она была яркой, неординарной, и ее тянуло к людям творческим, нестандартным, неформальным, - подытожил Сергей.

Если с Крайняем у певицы дело до брака не дошло, то другой мужчина на несколько лет стал ее официальным мужем. Произошло это, когда Елизавета уже переехала из Ужгорода в Москву и начала раскручиваться с помощью лидера группы Bad Balance Влада Валова.

В какой-то момент она стусовалась с мальчиком из Подмосковья Сергеем Астаховым, - делился с нашим изданием Валов. - Он нигде не работал и жил за ее счет. Короче, оказался альфонсом. И тогда Ёлка начала меняться. Видимо, взамен того, что она содержала этого мальчика, она перестала снимать квартиру в Москве и уехала жить к нему в Подмосковье. У него с родителями там был дом. Ее все время тревожило, как бы заработать побольше.

Валов добавил, что певица однажды потребовала избавиться от инвестора, заявив: «Он уже заработал свои деньги. Хватит с ним делиться!» Влад возразил: «Пойми, если бы не человек, который в тебя поверил и дал денег на первом этапе, когда непонятно было, покатишь ты или нет, ты бы сейчас была никем и никогда бы в жизни так не поднялась».

И я остался с инвестором, - резюмировал Валов. - А Ёлка нашла заинтересованных людей, которые занимались пиаром моих проектов, но хотели большего. И эти люди пришли ко мне с предложением выкупить ее у меня. Где они взяли деньги - не знаю. Может, у Пугачевой, если верить слухам. Мы с инвестором продали им Ёлку и разошлись с ней. После этого она поменяла всех музыкантов, а администратором поставила своего мужа-альфонса.

Разбитое сердце

Иванцив никогда публично не говорила о своих мужчинах - ни плохого, ни хорошего, даже имен в интервью не называла. Считала эту тему болезненной и оберегала от посторонних.

Ты же понимаешь, из-за того, что ты об этом не говоришь, это всех страшно будоражит, - пыталась вывести ее на откровенность в 2021 году блогер Надежда Стрелец. - Уже думали - гетеро ты или нет? Женили и разводили тебя сто пятьдесят раз. А когда ты выложила фотографию с двумя девочками, предполагали, что это твои дети.

Просто у меня есть подруги, которые годятся мне в дети, - объясняла Елизавета. - Мы называем друг друга «мамой» и «детьми»: «Дети мои! Ступайте за мной! Я вам укажу путь». И мы идем на тренировку. Конечно, я хохотала, когда это подхватили. У каждой из них в профиле указаны их биологические родители. И я дальше с ними начала шутить: «Пока экспертизы ДНК не будет у Андрея Малахова, я буду отстаивать свои права на детей». Мне казалось, что это настолько очевидный и жирный юмор. А оказалось, что из-за вакуума информационного это сработало как продуманный вброс.

Поскольку ты не обсуждаешь конкретно личную жизнь, спрошу хотя бы так - бывало в жизни, что у тебя было прямо разбитое сердце?

Да. Именно поэтому я и скрываю все эти вещи. Конечно, когда ты на подъеме, когда тебя несет в эйфории, хочется всему миру рассказать: «Он нереальный!» Но всё не навсегда. Я прекрасно понимаю, что самая красивая история может закончиться в любую секунду… Я не умею эти вещи переживать публично. Я чуть не ушла из профессии, когда последний раз у меня было разбитое сердечко. Я очень глубоко люблю и очень долго восстанавливаюсь.

Тайные узы

Тем не менее на днях певица намекнула на перемены в личной жизни. Разместила ролик на песню «Зодиак», где обнималась с мужчиной, но его лицо не показали, и продемонстрировала обручальное кольцо на безымянном пальце.

СМИ сразу же растрезвонили, что Ёлка, мол, тайно вышла замуж. А вскоре рассекретили и ее избранника - 36-летнего украинского певца и композитора Рождена Ануси. У себя на родине он снискал известность в 2011 году как финалист телешоу «Голос страны» из команды Дианы Арбениной. А в 2015 году засветился в местной желтой прессе в качестве очередного любовника экс-солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой.

У нас с Рожденом нет романа, - заявляла тогда «СтарХиту» Седокова. - Он, безусловно, очень талантливый композитор и исполнитель, к тому же просто приятный человек. Мы действительно немало времени проводим вместе - работаем над новым альбомом. Я очень поддерживаю его, мне нравится его музыка - я уверена, что Рожден добьется больших успехов.

Как потом выяснилось, в тот момент к Седоковой вернулся предыдущий любовник - хореограф Сергей Гуман. Ради нее он бросил жену-модель и маленького сына. И, видимо, Анне было не с руки афишировать, что, едва расставшись с ним, она уже закрутила шашни с другим.

Да, мы пробовали с Аней построить отношения, но в определенный момент поняли, что два артиста - это очень сложно, - оправдывался в 2018 году в телешоу «Холостяк» Ануси. - Поэтому каждый пошел своим путем. Да, безусловно, я был готов стать отцом для ее детей. Чем больше привязываешься к детям, тем сложнее потом расставаться с человеком.

Рядом с Ёлкой Рожден нарисовался в начале двадцатых годов.

Его тогда взял под свое крыло лейбл MeladzeMusic, созданный композитором Константином Меладзе. И у Елизаветы, которую продвигала компания Velvet Music Алены Михайловой и сестры Константина Лианы Меладзе, завязалось сотрудничество с Ануси как с автором песен.

Ёлка представила кавер на душевную балладу «Страшно» авторства Рождена Ануси, - сообщал в 2022 году портал FON MUSIC. - Певица решила отказаться от тревожного оригинального заголовка и назвала свою версию песни «Уберегу ли тебя» - по одной из припевных строчек. Вайб и продакшен новинки не сильно отличаются от исходного материала.

Премьера новой песни Ёлки «Понедельник» состоялась 22 сентября, - информировало три года спустя агентство ИнтерМедиа. - Цифровой релиз осуществил лейбл Media Land. Это первый релиз артистки после ухода в самостоятельное плавание. Ранее певица покинула лейбл Velvet Music. «Я очень ждала этого дня, - отметила в соцсетях Ёлка. - Хочется протянуть другу наушники со своей демкой, которую я обожаю, от которой я в восторге, и сказать: «Послушай мою песню». Автором песни стал Рожден Ануси.

Фальшивая улыбка

Я не верю, что у Ёлки любовь с этим украинским певцом, - призналась бывший продюсер «Муз-ТВ» Олеся Сазыкина. - По-моему, эта мадам вообще не способна любить никого, кроме себя.

Впервые я увидела ее, когда она работала с Владом Валовым: он приехал ко мне в съемную квартиру в Жулебине, где у меня была мини‑видеостудия, и представил ее как свой новый проект. Тогда она сидела тихо как мышка. Позже, когда ее продвигала Алена Михайлова из Velvet Music, я сталкивалась с Ёлкой на «Муз‑ТВ». Михайлова подгоняла для наших программ своих звезд - Валерия Меладзе и группу «Uma2rman». Но за это заставляла нас брать новых артистов - «Чили», «Винтаж», ту же Ёлку. Но дружбы между нами не сложилось, в отличие от общения с Аней Плетнёвой из «Винтажа».

У Ёлки покатила песня «Прованс». Появились сумасшедшие гастроли. И она сразу начала давать звезду. Если на съемках случалась какая-то заминка, Плетнева всегда была готова пойти нам навстречу и подождать. А Ёлка исходила на говно и требовала отснять ее в первую очередь. Никого не пускала к себе в гримерку. На всех смотрела свысока. Меня дико раздражала ее фальшивая улыбка. Хотелось дать ей в табло. Не представляю, как кто-то мог с ней дружить.

Даже с Михайловой, которая столько для нее сделала, она разорвала отношения. Видимо, посчитала, что Алена не может ей больше ничего дать и незачем делиться с ней доходами. Что же касается ее новоявленного мужа, мне кажется, их альянс преследовал какие-то корыстные цели. Поскольку Ёлка еще несколько лет назад получила российское гражданство, он мог расписаться с ней, чтобы устроиться в России и избежать мобилизации на Украине. Она же в свою очередь могла быть заинтересована получить в его лице автора, которому не нужно платить за песни.