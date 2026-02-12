Baltijas balss logotype
Вредные аспекты органических удобрений: что нужно знать 0 195

Дом и сад
Дата публикации: 12.02.2026
BB.LV
На вопросы читателей отвечает опытный дачник и агроном Александр ХОРОБРОВЕЦ.

 

- Органические удобрения представляют собой комплексные и полноценные вещества.

В 100 кг навозной жижи содержится около 0,5 кг азота, 0,5 кг калия, 0,1 кг фосфора, 0,1 кг кальция, 0,1 кг магния, 15 г марганца, 0,6 г меди, 0,5 г цинка, 0,3 г бора, 0,05 г молибдена и 5-150 г различных микроорганизмов. Кроме того, органические удобрения включают в себя ростовые вещества.

Некоторые виды органических удобрений могут не обеспечивать растения необходимым балансом питательных элементов. Например, в навозе, навозной жиже и моче наблюдается нехватка фосфора, что требует добавления 2 кг суперфосфата на каждые 10 кг удобрений.

Некоторые органические удобрения могут содержать даже вредные компоненты. В моче присутствует аммиак, в фекалиях — патогенные микроорганизмы и хлор, а в опилках — смолы.

Органические удобрения отличаются по своей консистенции и реакции. Некоторые неразложенные, некомпостированные и неразбавленные органические удобрения могут причинить больше вреда, чем пользы. Поэтому перед внесением мочу следует разбавить, листья деревьев — компостировать, а навозу дать время для вызревания.

При удобрении растений, предпочитающих кальций, необходимо добавлять молотый известняк в кислые удобрения (например, солому, опилки, верховой торф). Щелочные органические удобрения (такие как птичий помет и навозная жижа) не рекомендуется вносить под растения, предпочитающие кислую среду.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео