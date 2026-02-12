Baltijas balss logotype
Сын Стаса Пьехи провторяет путь звездного папы

Lifenews
Дата публикации: 12.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Они одной крови.

Они одной крови.

"Я, конечно же, сначала испугался очень сильно".

Под конец прошлого года стало известно, что Стас Пьеха не участвует в жизни единственного сына Петра. Артист приходит к отпрыску, когда без его родительского участия совсем уже никак нельзя обойтись. Внук легендарной Эдиты Пьехи сам об этом рассказал. После откровенного признания на Стаса обрушился шквал критики. Далеко не все оценили жизненную позицию певца.

Между тем нельзя сказать, что Пьеха вообще не принимает никакого участия в жизни единственного наследника. Мальчик, которому сейчас уже 11 лет, может спеть на концерте звездного отца уже 8 марта. Правда, у самого Стаса смешанные чувства по этому поводу.

«Сейчас у меня супруга активно его в музыку форсит. Я, конечно же, сначала испугался очень сильно. Понятно, что как он решит, так и будет, потому что он же отдельный человек со своим мировоззрением, со своими чувствами. Я, конечно же, хотел, чтобы он был спортсменом, предпринимателем, мужиком со стержнем. <…> Я, честно, даже не слышал, как он поет еще. Мы сейчас собираемся послушать, как же поет мой сын. У меня прям есть страхи на этот счет. Может быть, он лучше поет, чем я думаю», — рассказал певец в новом интервью.

Кто знает, возможно, Петя сейчас частично повторяет путь звездного папы. Стас в свое время не стремился к публичности. С одной стороны, будущий певец с рождения имел статус внука Эдиты Пьехи. С другой, у такой жизни была и своя обратная сторона. К примеру, из-за бабушки в квартире часто появлялись телевизионщики. Стас крайне не любил репортеров, изображать «рафинированного внука» Эдиты Станиславовны ему претило. Так что будущий на тот момент артист часто уходил из дома. «Мне хотелось просто всех побить, отнять камеры и выкинуть в окно», — откровенно признался Пьеха.

Что касается любви к музыке и мыслей о собственной творческой карьере, то Стас пришел к этому только после длительного домашнего ареста из-за плохого поведения и проблем с запрещенными веществами. В итоге поменявший на многие вещи взгляд Пьеха получил профессиональное образование, и для него началась та самая публичная жизнь, которая ему так не нравилась. И конечно, певец как никто знает, насколько тяжел груз звездной фамилии. Интересно, что при этом брать какой-либо псевдоним Стас не захотел.

«Я начинал учиться в школе, я был Герулис. В конце первого класса я стал Пьехой. А я и сам не знаю почему. Потом, я так понял, что план был такой: Пьех больше нет в России. Реально. И я вот единственный, кто мог бы продолжить род. И поэтому каким-то образом бабушка смогла передать мне фамилию Пьеха. То ли опекунство взяла, то ли еще что-то. И я понял, что моя основная миссия — это продолжить род Пьех.

Не нравится некоторым людям, что у меня известная фамилия. И что до меня ее носила очень серьезная артистка. Я же не виноват, что я в семье артистов родился. Я всегда провожу параллель: сапожник в третьем поколении, круто же? Круто! Физик-ядерщик в третьем поколении, круто? Круто! Знания передаются, генетика. А почему музыкант в четвертом поколении, это плохо?» — задается вопросом Пьеха.

#звезды #воспитание детей #музыка #семейные отношения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
