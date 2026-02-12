А что если в этот пятницу, 13 февраля, отправиться на поиски самых загадочных уголков Парижа? Вот несколько идей, которые вдохновят вас на мистическую прогулку по столице Франции.

Принесет ли вам эта пятница 13-го удачу или несчастье? Несомненно то, что в столице дует мистический ветер. Почему бы в этот особенный день не воспользоваться возможностью открыть для себя самые загадочные места Парижа? Будь то парижские суеверия или места с богатой историей, мы найдем для вас то, что поможет вам спланировать свой визит в столицу.

Еще один повод познакомиться с наследием Парижа! Так что доставайте свои кроссовки и составляйте маршрут мест, которые стоит посетить в эту пятницу 13-го в Париже:

Капелла Экспиатуар - один из скрытых памятников

Возведенная в память о Людовике XVI и Марии-Антуанетте, это место с богатой историей стоит того, чтобы его посетить! Экспиатурная часовня расположена в 8-м округе Парижа, в самом сердце площади Людовика XVI. Такое расположение не случайно, ведь именно здесь находилось кладбище Мадлен. Именно здесь покоились тела Людовика XVI, последнего короля Франции при Древнем режиме, и королевы Марии-Антуанетты.

Они были гильотинированы в 1793 году на площади Согласия, которая тогда называлась площадью Революции, а их останки были перенесены в базилику Сен-Дени, место последнего упокоения королей Франции. Строительство этой часовни, возведенной в память о королевской чете в 1826 году по заказу Людовика XVIII, брата Людовика XVI, было завершено в 1815 году. Она стоит на месте, где Людовик XVI и Мария-Антуанетта были похоронены до того, как их перенесли в базилику Сен-Дени в 1815 году. В 1914 году часовня была внесена в список исторических памятников.

Внутри находятся две скульптуры, одна из которых изображает ангела, показывающего Людовику XVI небо, а другая - Марию-Антуанетту, стоящую на коленях перед Религией. Вы также можете прочитать завещание Людовика XVI и последнее письмо Марии-Антуанетты, написанное мадам Елизавете, сестре короля.

Кладбище Пер-Лашез - самое большое

Благодаря своей истории, знаменитым личностям или даже легендам, это место нельзя пропустить в столице. Хотя кладбище Пер-Лашез сегодня известно во всем мире, оно не всегда было популярным местом для захоронения парижан. На самом деле, его начало было довольно трудным.

1 декабря 1780 года кладбище Невинных, ныне известное как Les Halles, было закрыто. Это произошло в результате применения закона от 1765 года, который запрещал кладбища внутри городов по причине нечистоплотности. Тела с кладбища Невинных были перенесены в парижские катакомбы.

Проблема заключалась в том, что после закрытия Cimetière des Innocents в столице возникла нехватка мест для захоронения. Поэтому в начале XIX века было создано несколько кладбищ: кладбище Монпарнас, кладбище Монмартр, кладбище Пасси и, наконец, кладбище Пэр-Лашез.

Он был спроектированархитектором Александром-Теодором Броньяртом (да, как и Дворец Броньяртов), который представлял себе это место как английский сад.

Lovebird — это место, полное хорошей энергии

Оно ждет вас в департаменте О-де-Сен (92)! В меню — сезонные блюда, изысканные тапас и коктейли в соответствии с вашим знаком зодиака!

Внимание, отличная концепция! Мы нашли для вас место, полное хороших вибраций, в пригородах Парижа ( Hauts-de-Seine), и чтобы его открыть для себя, нужно отправиться в Сен-Клу, недалеко от Сюрэн, куда можно добраться на проездном Navigo. Чтобы его открыть для себя, нужно отправиться по адресуавеню де Лоншам, 5, и зайти в Lovebird, настоящий уютный кокон, в котором чувствуешь себя как дома. В уютной обстановке можно сесть за столик или устроиться поудобнее на диване и изучить аппетитное меню этого бара-ресторана под ритмы плейлиста, в котором звучат хиты 90-х годов.

В обед здесь подают сезонные блюда, вдохновленные вкусами всего мира, с формулой «закуска-блюдо-десерт» за 28 евро. Вечером наступает очередь блюд, которые можно разделить, что идеально подходит для тех, кто не может определиться, что выбрать, и хочет попробовать понемногу всего! Помимо этих вдохновляющих рецептов, Lovebird прославился своими астрологическими коктейлями, меню которых вдохновлено картами Таро.