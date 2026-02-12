Baltijas balss logotype
Конфуз - латвийскую вице-чемпионку Олимпиады сравнили... с курицей 1 919

Спорт
Дата публикации: 12.02.2026
Neatkarīgā
Изображение к статье: Конфуз - латвийскую вице-чемпионку Олимпиады сравнили... с курицей

10 февраля принесло очень радостную новость — латвийская спортсменка Элина Иева Бота стала вице-чемпионкой Олимпийских игр в Милане и Кортине в соревнованиях по санному спорту, завоевав для Латвии первую медаль на этих Играх.

Кроме того, Бота принесла независимой Латвии первую в истории медаль Олимпийских игр в женских одиночных соревнованиях по санному спорту. В 1980 году в Лейк-Плэсиде чемпионкой стала Вера Зозуля, а бронзовую медаль завоевала Ингрида Аманотова.

Латвия ликовала по случаю этого достижения. Прозвучало множество публичных поздравлений. Правда, не все поздравления удались так, как планировалось.

«Самыегромкие аплодисменты и ликование нашей саночнице Элине Иеве Боте, которая доказывает, на что способны латыши! Пусть фортуна удачи не покидает — продолжаем поддерживать своих, мчась навстречу мечтам и высшим целям», — написала на своей странице в «Facebook» компания Ķekava Latvija.

С самим поздравлением всё было в порядке, однако изображение многих смутило. Поздравляя Элину Иеву Боту с медалью, компания разместила картинку, на которой изображена курица в санях с медалью на шее.

В настоящее время это поздравление уже удалено из ленты компании, однако скриншоты сохранились.

«Понимаю, что ИИ способен создавать “чудеса”, забавные изображения, но зачем использовать это в дальнейших публикациях в социальных сетях?» — задался вопросом в соцсети «X» консультант по цифровому маркетингу, IT и пользовательскому опыту (UX) Эдгар Короневскис.

#Латвия #спорт #социальные сети #поздравление
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • bt
    bory tschist
    12-го февраля

    неудивительно, ведь, сравнивали (как всегда) – ни на что не способные – пассивные петухи

    11
    2

Видео