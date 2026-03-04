Baltijas balss logotype
Юрген Клопп может возглавить мадридский «Реал» 0 222

Спорт
Дата публикации: 04.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Юрген Клопп может возглавить мадридский «Реал»

Немецкий специалист Юрген Клопп может покинуть пост руководителя футбольного подразделения Red Bull спустя чуть более года после назначения.

В австрийской компании недовольны результатами работы немецкого специалиста и не планируют препятствовать его возвращению к тренерской карьере ближайшим летом. Об этом сообщает AS со ссылкой на Salzburger Nachrichten.

В качестве возможного преемника 58-летнего Клоппа рассматривается кандидатура Оливера Гласнера, который в настоящее время возглавляет «Кристал Пэлас».

Самого немца связывают с мадридским «Реалом», где в нем видят тренера для долгосрочного проекта.

#футбол #спорт #новости
