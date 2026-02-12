Baltijas balss logotype
Gallup перестанет выпускать рейтинг одобрения президента США 1 116

В мире
Дата публикации: 12.02.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Gallup перестанет выпускать рейтинг одобрения президента США

После 88 лет компания Gallup перестанет публиковать рейтинги одобрения президентов США, объяснив это "эволюцией в подходе".

Исследовательская компания Gallup сообщила, что больше не будет отслеживать и публиковать уровень одобрения президентов США. Такие рейтинги Gallup публиковала 88 лет, пишет издание The Hill в четверг, 12 февраля.

В компании заявили, что этот шаг "отражает эволюцию в том, как Gallup фокусирует свои общественные исследования и аналитическую деятельность". "Мы стремимся к долгосрочным, методологически обоснованным исследованиям вопросов и условий, формирующих жизнь людей", - заявил представитель компании, пообещав, что эта работа будет продолжена в рамках других опросов Gallup.

На вопрос издания The Hill о том, получала ли Gallup какие-либо сигналы или запросы от Белого дома перед принятием этого решения, представитель компании ответил: "Это стратегический сдвиг, основанный исключительно на исследовательских целях и приоритетах Gallup".

Рейтинг Дональда Трампа упал до рекордных значений

Рейтинг одобрения президента по версии компании Gallup на протяжении десятилетий был одним из главных показателей, на который ссылались СМИ при оценке общественного мнения об эффективности работы его администрации.

Рейтинг действующего президента США Дональда Трампа, по данным Gallup, в последние месяцы снижался. После пика в 47 процентов в феврале 2025 года он упал до менее чем 37 процентов в последнем опросе, проведенном в декабре. Рейтинг Трампа стал одним из самых низких, которые организация фиксировала с момента начала проведения опросов в 1930-х годах, отмечает The Hill.

На этом фоне сам Трамп в прошлом месяце написал в своих соцсетях: "Фальшивые и мошеннические опросы должны быть, по сути, уголовным преступлением".

#СМИ #Дональд Трамп #соцсети #исследования #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    13-го февраля

    Во как.А как же демократия?учись Трамп как надо работать у Путина,у которого рейтинг все время не падает,невзирая ни на что... 😀🔥🔯

    0
    2

