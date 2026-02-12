По данным британской платформы защиты потребителей Which?, путешественники могут снизить стоимость перелёта, если игнорируют тариф, который система бронирования Ryanair помечает как "рекомендуемый".

Организация утверждает, что при автоматическом выборе этого варианта пассажиры часто платят больше, чем нужно, даже если позже добавляют те же услуги вручную.

В качестве примера приводится поездка семьи из четырёх человек по маршруту Лондон — Аликанте: тариф Regular был отмечен как «идеальный»;однако он оказался на €68 дороже, чем тариф Basic с добавлением тех же мест и багажа вручную; если семье достаточно только ручной клади, экономия могла бы составить до €188.

Как сэкономить на билетах: обнаружили хитрый трюк, который использует Ryanair

По данным Which?, за два года проверки около 30 бронирований лишь один раз тариф Regular оказался дешевле, даже когда пассажирам требовались все включённые опции.

Тариф Regular обычно включает:

приоритетную посадку (Priority Boarding); дополнительную ручную кладь; бесплатный выбор стандартных мест.

Однако многие пассажиры не используют все эти опции, из-за чего итоговая стоимость поездки может быть выше необходимой.

Авиакомпания резко отвергла выводы Which?, назвав их «фейковыми новостями». Представитель Ryanair заявил, что публикации Which? вводят пассажиров в заблуждение и не отражают реальную ситуацию, указывая на рост пассажиропотока компании — с 200 млн до 208 млн человек в 2025 году — доказательство доверия клиентов.