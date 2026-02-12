Букингемский дворец выпустил официальное заявление Короля Карла III относительно продолжающихся обвинений в адрес бывшего принца Эндрю. В нем отмечается, что монарх глубоко обеспокоен ситуацией и готов оказать поддержку правоохранительным органам при необходимости.

Скандал связан с расследованием жалобы против Эндрю Маунтбаттен-Виндзора, который, по сообщениям СМИ, мог передавать конфиденциальную информацию, касающуюся его роли торгового представителя, Джеффри Эпштейну.

В официальном документе от 9 февраля подчеркивается: «Король ясно выразил словами и беспрецедентными действиями свою глубокую обеспокоенность по поводу продолжающихся обвинений в отношении г-на Маунтбаттен-Виндзора. Хотя конкретные претензии должны быть рассмотрены самим г-ном Маунтбаттен-Виндзором, если к нам обратится полиция долины Темзы, мы готовы оказать им поддержку, как и следовало ожидать. Как уже говорилось ранее, мысли и сочувствие Их Величеств всегда были и остаются с жертвами любых форм насилия».

Таким образом, Король Карл III впервые публично высказался по поводу скандала, подтверждая приверженность Букингемского дворца сотрудничеству с правоохранительными органами и поддержке пострадавших.

