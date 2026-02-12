Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Карл III выразил поддержку жертвам в связи с делом принца Эндрю 0 180

Lifenews
Дата публикации: 12.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Карл III выразил поддержку жертвам в связи с делом принца Эндрю

Букингемский дворец выпустил официальное заявление Короля Карла III относительно продолжающихся обвинений в адрес бывшего принца Эндрю. В нем отмечается, что монарх глубоко обеспокоен ситуацией и готов оказать поддержку правоохранительным органам при необходимости.

Скандал связан с расследованием жалобы против Эндрю Маунтбаттен-Виндзора, который, по сообщениям СМИ, мог передавать конфиденциальную информацию, касающуюся его роли торгового представителя, Джеффри Эпштейну.

В официальном документе от 9 февраля подчеркивается: «Король ясно выразил словами и беспрецедентными действиями свою глубокую обеспокоенность по поводу продолжающихся обвинений в отношении г-на Маунтбаттен-Виндзора. Хотя конкретные претензии должны быть рассмотрены самим г-ном Маунтбаттен-Виндзором, если к нам обратится полиция долины Темзы, мы готовы оказать им поддержку, как и следовало ожидать. Как уже говорилось ранее, мысли и сочувствие Их Величеств всегда были и остаются с жертвами любых форм насилия».

Таким образом, Король Карл III впервые публично высказался по поводу скандала, подтверждая приверженность Букингемского дворца сотрудничеству с правоохранительными органами и поддержке пострадавших.

Источник

Читайте нас также:
#СМИ #король Карл III
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пожилой мужчина списал головные боли на храп и оказался смертельно болен
Изображение к статье: Обнаружен скрытый фактор развития сердечно-сосудистых заболеваний
Изображение к статье: Врач дала несколько советов для облегчения кашля во время простуды
Изображение к статье: Михаил Галустян после развода нашел новую любовь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Люблю!
Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews
Изображение к статье: Причины гниения капусты
Дом и сад
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео