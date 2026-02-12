По предварительным данным, в гробницах хоронили людей всех возрастов – от новорожденных до взрослых.

Международная экспедиция исследовала участок некрополя Дромолаксии-Визакии, портового города позднего бронзового века на юге Кипра. Раскрытые погребения отличаются большим количеством «импортов» – предметов, изготовленных в разных частях Древнего мира.

Дромолаксия-Визакия (другое название – Хала Султан Текке, по соседней мечети) была крупным городским центром, площадью около 25 гектаров. Она появилась примерно в 1650–1630 годах до н.э., в период перехода от среднего к позднему бронзовому веку. Богатство города основывалось на производстве и экспорте меди. Он процветал почти пять столетий, пока не был разрушен и заброшен примерно в 1150 г. до н.э.

Во время раскопок археологи обнаружили колодец и две гробницы, которые датируются примерно XIV веком до н.э. Перекрытия гробниц обрушились и тем самым «запечатали» находки. Среди них была и местная керамика, и инструменты, и украшения, но, как уже отмечалось, особое впечатление производит «ассортимент» импортированных изделий.

Богато украшенная керамика происходит из материковой части Греции, Крита и других островов Эгейского моря, из Египта привозили изделия из слоновой кости и сосуды из алебастра, из Афганистана – тёмно-синий лазурит, из Индии – красновато-коричневый сердолик, а из Прибалтики – янтарь. Часть этих товаров, вероятно, попала на Кипр не напрямую, а через сложную торговую сеть и «посредников» – микенскую, египетскую и месопотамскую культуры.

Археологи особенно выделяют керамику из культуры нурагов Сардинии. Ранее на этом острове находили медные слитки с Кипра, так что находки сосудов показывают обратную сторону обмена.

Анализ стратиграфии показал, что гробницы использовались на протяжении нескольких поколений, возможно, больше столетия. Останки из более ранних захоронений аккуратно перемещали, чтобы освободить место для новых погребений. Такое аккуратное переиспользование погребальных сооружений позволяет специалистам следить за тем, как меняется погребальный инвентарь, и делать выводы о хронологии погребений.

По предварительным данным, в гробницах хоронили людей всех возрастов – от новорожденных до взрослых. При этом погребённым в момент смерти редко было больше 40 лет. Археологи предполагают, что длительное использование гробниц отражает сильное чувство преемственности и родственных связей. Богатство находок и большое количество «импортов» говорят о том, что погребальные сооружения принадлежали представителям элиты, которые, скорее всего, и занимались экспортом меди и международной торговлей. Предпочтение тех или иных иностранных товаров в конкретных гробницах может указать на специализацию этих торговцев или на присутствие в городе общин иностранцев.