Врачи в Видземе, оказывая помощь 12-летней девочке, обнаружили, что она подверглась сексуальному насилию и беременна, сообщил телеканал ЛТВ.

Беременность уже как минимум на половине срока, но семья не знала о состоянии девочки или скрывала это.

Полиция не сообщила, из какого города или села Видземе девочка. В целях защиты жертвы подробности инцидента не разглашаются.

Однако ЛТВ стало известно, что девочку доставили в больницу с болями в животе. В ходе расследования врачи установили, что девочка подверглась сексуальному насилию и беременна.

Пресс-секретарь Государственной полиции Зане Васкане пояснила, что 11 февраля поступила информация о том, что девочка 2013 года рождения обратилась в медицинское учреждение с жалобами на боли в животе. В медицинском учреждении ей был поставлен диагноз «беременность». По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье 16 Уголовного кодекса, то есть по уголовным преступлениям против нравственности и неприкосновенности полов.

Больница, где лечилась девочка и врачи которой также сообщили об инциденте в полицию, отказалась от дальнейших комментариев.

Сексуальные преступления против несовершеннолетних являются серьезными правонарушениями. По закону, 12-летняя девочка — это лицо, находящееся в беспомощном состоянии.

Виновный может быть приговорен к тюремному заключению на срок от нескольких лет до пожизненного.