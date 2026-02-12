Baltijas balss logotype
В Латвии у 12-летней девочки констатировали беременность – ЛТВ

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Латвии у 12-летней девочки констатировали беременность – ЛТВ

Врачи в Видземе, оказывая помощь 12-летней девочке, обнаружили, что она подверглась сексуальному насилию и беременна, сообщил телеканал ЛТВ.

Беременность уже как минимум на половине срока, но семья не знала о состоянии девочки или скрывала это.

Полиция не сообщила, из какого города или села Видземе девочка. В целях защиты жертвы подробности инцидента не разглашаются.

Однако ЛТВ стало известно, что девочку доставили в больницу с болями в животе. В ходе расследования врачи установили, что девочка подверглась сексуальному насилию и беременна.

Пресс-секретарь Государственной полиции Зане Васкане пояснила, что 11 февраля поступила информация о том, что девочка 2013 года рождения обратилась в медицинское учреждение с жалобами на боли в животе. В медицинском учреждении ей был поставлен диагноз «беременность». По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье 16 Уголовного кодекса, то есть по уголовным преступлениям против нравственности и неприкосновенности полов.

Больница, где лечилась девочка и врачи которой также сообщили об инциденте в полицию, отказалась от дальнейших комментариев.

Сексуальные преступления против несовершеннолетних являются серьезными правонарушениями. По закону, 12-летняя девочка — это лицо, находящееся в беспомощном состоянии.

Виновный может быть приговорен к тюремному заключению на срок от нескольких лет до пожизненного.

#полиция #медицина #беременность #дети #насилие
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео