Действительно ли обезжиренные продукты полезны для здоровья? 0 205

Еда и рецепты
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Действительно ли обезжиренные продукты полезны для здоровья?

Диетолог Светлана Зеленцова утверждает, что обезжиренные продукты не приносят пользы по нескольким причинам.

 

Светлана Зеленцова отмечает, что многие обезжиренные продукты содержат добавки, улучшающие их вкус, которые могут негативно сказаться на здоровье. К таким добавкам относятся крахмал, ароматизаторы, гидрогенизированные растительные жиры, красители и другие вещества.

«Чем больше продукт подвергнут промышленной обработке, тем меньше в нем полезных свойств, и зачастую он оказывается более калорийным по сравнению с натуральными аналогами», — добавила диетолог.

Зеленцова также подчеркнула, что жиры необходимы организму. Если рацион будет состоять исключительно из обезжиренных продуктов, это приведет к избытку углеводов, что в конечном итоге может вызвать ряд метаболических нарушений.

Она отметила, что из-за недостатка жиров организм не получает важные жирорастворимые витамины A, D, E, а также жиры необходимы для усвоения кальция.

«Поэтому я не рекомендую никому включать обезжиренные продукты в свой рацион», — резюмировала эксперт.

